AKP’li Ünal’ın sağ kolundan Kılıçdaroğlu’na hakaret!

01 Aralık 2020 Salı, 15:14

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün yaptığı grup toplantısının ardından AKP'ye ve Erdoğan'a ağır eleştiriler yöneltti. Kılıçdaroğlu, Katarlıların satın aldıkları savunma yatırımlarına dikkat çekerek, AKP döneminde Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yapılan FETÖ operasyonlarını hatırlattı. Erdoğan'a seslenen Kılıçdaroğlu, "Sen FETÖ ile işbirliği yapıp orduya kumpas kuran başbakan mısın değil misin?" diye konuştu.

AKP'lilerin sosyal medyadaki örgütlülüğünü sağlan ve koordine eden AKP Sosyal Medya Koordinatörü Ömer Arvas, Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugün grup toplantısının ardından yaptığı açıklamalara hakaret ederek tepki gösterdi.

"Kemal Kılıçdaroğlu bugün grup toplantısında yine haddini aşan sözlerle yeni bir alçaklığa daha imza attı" şeklinde hakaret eden AKP'li Arvas, "Bu edepsizlikleri yapmasındaki amaç partisindeki tecavüz olayının konuşulmasını engellemek için başka bir polemik oluşturmak. Tecavüzle ilgili tek kelime konuşmadı" dedi.

Taciz iddiasıyla ilgili olarak ise Cumhuriyet'ten İlayda Kayay'ya konuşanan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, “CHP olarak kadına karşı her türlü şiddet ve istismara karşı tavrımız çok net. Maltepedeki olay olduğu andan itibaren ilçe başkanımız bana bilgi verir vermez bu konuya yöneldik. İlçede prosedür tamamlandıktan sonra ben il yönetimini olağanüstü topladım ve disipline bu kişiyi sevk ettik. Kişinin partimizden atılmasıyla ilgili süreç yürütülüyor” dedi.

İl yöneticileri ile ilgili iddiayı bugün (dün) öğrendiğini söyleyen Canan Kaftancıoğlu, “Özgür Aydın ve Yasin Ilgar iddialarla ilgili savcılığa giderek suç duyurusunda bulundu. Parti içinde ya da dışında kadın mağduriyeti söz konusu olduğunda bizim tavrımız çok nettir. Orada yazılan konuyla ilgili bana bir ulaşma olmadı. Hadi kişisel olarak bana ulaşamadı diyelim 38 il başkan yardımcıma neden ulaşılmadı? Bize bugüne kadar bu olay iletilmedi. Bu olayların sürdürülüş şekli, yandaş basının yaklaşımı ve parti içindeki arkadaşların olayları ‘olmadığı’ gibi kamuoyuna sunması beni üzüyor. Bu işin altında birtakım operasyonlar olduğunu düşünmüyor değilim” diye konuştu.

Kaftancıoğlu, Ümraniye’de de benzer bir durum yaşandığını ve söz konusu kadına da desteği kendisinin verdiğini söyledi.