AKP'li vekilin iddiasına Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden jet yanıt

05 Kasım 2020 Perşembe, 19:10

AKP Adıyaman Milletvekili Muhammed Fatih Toprak, Kızılay Meydanı’nda belediye otobüsünün kırmızı ışıkta geçen halk otobüsüne çarpmasıyla meydana gelen trafik kazasından Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) sorumlu olduğunu öne sürerek, tecrübeli işçilerin işten çıkarılarak yerlerine alakasız kişilerin otobüs şoförü yapıldığını savundu. Bu iddiayı güvenlik kamerası görüntüleriyle çürüten ABB Basın Yayın Genel Koordinatörü Volkan Gültekin, "EGO otobüsünü kullanan şoförümüz 2012 yılında işe girmiştir. Yani eski dönemden beri işinin başında olan mesai arkadaşımızdır. Bir kaza nedeniyle, insanların canı üzerinden siyaset gütme çabası ve aslında topyekun bu anlayış Ankara'da 31 Mart 2019'dan beri tarihe gömülmüştür. Ankara'da artık ayrıştırma ve fitne siyaseti bitmiştir, karşılığı yoktur" açıklamasını yaptı.

ANKARA’DA ARTIK FİTNE SİYASETİ BİTMİŞTİR

Toprak'a yine Twitter üzerinden yanıt veren Ankara Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Genel Koordinatörü Volkan Gültekin, "Bir kaza nedeniyle, insanların canı üzerinden siyaset gütme çabası ve aslında topyekun bu anlayış Ankara'da 31 Mart 2019'dan beri tarihe gömülmüştür. Ankara'da artık ayrıştırma ve fitne siyaseti bitmiştir, karşılığı yoktur" dedi ve olay anına ilişkin görüntüleri paylaştı.

ÖZEL HALK OTOBÜSÜ KIRMIZI IŞIKTA GEÇTİ

Olay anı ile ilgili güvenlik kamerası görüntüleri paylaşarak, kırmızı ışıkta durmayıp devam eden halk otobüsünün kazaya neden olduğunu vurgulayan Gültekin, "EGO otobüsünü kullanan şoförümüz 2012 yılında işe girmiştir. Yani eski dönemden beri işinin başında olan mesai arkadaşımızdır" dedi.

"ABB PERSONELİNDE ESKİ, YENİ AYRIMI SÖZ KONUSU DEĞİL"

Gültekin, Twitter hesabından verdiği yanıtta şu ifadeleri kullandı:

"Bir kaza nedeniyle, insanların canı üzerinden siyaset gütme çabası ve aslında topyekun bu anlayış Ankara'da 31 Mart 2019'dan beri tarihe gömülmüştür. Ankara'da artık ayrıştırma ve fitne siyaseti bitmiştir, karşılığı yoktur.

Aşağıdaki görüntülerde kaza anı yer almaktadır. Görüntülerde net bir şekilde görüldüğü üzere, bir özel halk otobüsü şoförünün kırmızı ışık ihlali sonucunda bu kaza gerçekleşmiştir. Emniyet güçleri de olayla ilgili tahkikatını sürdürmektedir.

'Tecrübeli işçileri işten çıkarıp alakasız kişileri şoför yaparsanız böyle kazalar kaçınılmaz olur' sözünüz gerçeği yansıtmamaktadır.

EGO otobüsünü kullanan şoförümüz 2012 yılında işe girmiştir. Yani eski dönemden beri işinin başında olan mesai arkadaşımızdır.

Başkan Mansur Yavaş'ın yönetiminde eski/yeni ya da şucu/bucu gibi ayrımlar söz konusu değildir.

Bahsettiğiniz anlayış size eskilerden aşina geliyor olabilir ancak bunun adresi Sn. Başkanımızın yönetimindeki Ankara Büyükşehir Belediyesi değildir.

Kaldı ki Öz Taşıma İş Sendikası Başkanı'nın, 'Belediye Başkanımıza sizin huzurunuzda teşekkür ediyoruz. Haksız şekilde asla işçi çıkarımı olmamıştır' ve Hak İş Konfederasyonu Başkanı'nın “Ankara’da organize baskı söz konusu değil” açıklamaları kayıtlarda mevcuttur.

Hal böyle iken, millet iradesiyle üzerine toprak dökülen malum anlayışa kapılmamanızı tavsiye ediyoruz.

Bundan böyle bu tip kadük söylemlere değil, güzel Adıyaman'ın -başta bugün yaşanan sel felaketi gibi- daha önemli sorunlarına vakit ayıracağınıza yürekten inanıyoruz."