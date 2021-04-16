AKP’li vekillerden, meclis iklim komisyonunda sert eleştiriler
TBMM Küresel İklim Değişikliği Araştırma Komisyonu, AKP Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu başkanlığında toplandı.
Komisyonda, madencilik faaliyetleri gündeme geldi. AKP Gümüşhane Milletvekili Cihan Pektaş, Türkiye’de çevreci madencilik yapılması gerektiğini belirterek, “Özellikle kıymetli madenlerde ‘galeri yöntemi’ dediğimiz tabiatı tahrip etmeden tünellerle giriyorsunuz, cevheri alıp çıkarıyorsunuz. Enerji Bakanlığımızın bunlara dikkat etmesi lazım. Hakikaten bazı yerlerde gördük, maden arama sahalarında ciddi ağaç tahribatı var. Bir kere bunun kesinlikle önüne geçmemiz lazım” dedi.
AKP Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan da TEMA’nın verileri üzerinden eleştiriler getirdi. Ceylan, şunları söyledi:
“Bazı illerdeki maden ruhsatlarıyla ilgili alan araştırması yapılmış. Mesela Afyon ilinin yüzde 52’sine ruhsat verilmiş. Genel olarak ihale ruhsatı verilmiş, arama ruhsatı verilmiş ama işletme ruhsatı henüz o seviyede değil, son derece düşük. Yine, Kaz Dağları ve civarında -yani Çanakkale, Balıkesir, İzmir’e kadar olan o bölgede- yüzde 79 maden ruhsatı verilmiş. Yine, aynı şekilde bunların içinde ihale ruhsatı, arama ruhsatı var, son safhaya gelmiş olan işletme ruhsatı düşük. Artvin’in yüzde 71’ine ruhsat verilmiş. Yani Türkiye geneline bakılırsa sanki Türkiye’nin çok büyük alanına maden ruhsatı verildiği görülüyor, bunun hangi anlayışla verildiğini bilemiyorum.”
‘ADIM BAŞI TAŞ OCAĞI...’
Maden işletmeleri için izin verilmesi gerekliliğini de belirten Ceylan, “Ama değersiz madenlerimiz var, onlardan bir tanesi de taş ocakları. Adım başı taş ocağı... Mermer izinleri verilmesinin de tekrar gözden geçirilmesi gerekir. Çok yakın sahalarda taş ocağı ruhsatının verilmesinin, birbirlerine yakın olan sahalara verilmesinin, o bölgedeki doğa tahribatına önemli oranda katkı sağladığını görüyoruz” dedi.
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