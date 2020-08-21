AKP'li vekillere sert çıktı: Sadece sorun üretiyorsunuz

21 Ağustos 2020 Cuma, 12:41

CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, AKP Milletvekilleri Metin Yavuz ve Rıza Posacı’nın açıklamalarına yanıt verdi.

“AKP SADECE SORUN ÜRETİYOR”

CHP’li vekillerin Aydın halkının Meclis’teki sesi olduğunu belirten Bülbül, “Aydın’ın her karışını avcumuzun içi gibi biliyoruz. Sorunlar ne, vatandaş ne istiyor hepsinin farkındayız. Bu sorunların bir an önce çözülmesi için tüm yasama faaliyetlerini işletmeye çalışıyoruz. Verdiğimiz tüm önergeler, kanun teklifleri AKP’lilerin oylarıyla reddediliyor. Kısaca AKP sadece sorun üretiyor” dedi.

“HALKIN SESİNE KULAK VERSELERDİ JES’LERİN ZARARLARINI BİLİRLERDİ”

Aydın’daki JES’lerin verdiği zararla ilgili pek çok bilimsel makale ve araştırma olduğunu belirten Bülbül, “Bunu her fırsatta ve her alanda dile getirdik. Biraz sesimize, Aydın halkının sesine kulak verselerdi JES’lerin yarattığı tahribatın boyutlarını bilirlerdi. Zeytin, incir gibi

Aydın ile özdeşleşen tarım ürünlerinde verim düşmekte, ağaçlar kurumaktadır “dedi. Bülbül ayrıca, “Denetlenmeyen JES‘lerin Aydın’ın havasına, suyuna ve toprağına verdiği zararların araştırılması için TBMM’de CHP olarak verdiğimiz araştırma önergelerinin niçin AKP’li vekiller tarafından reddedildiği konusunda Aydın halkına bir açıklama yapma görevleri yok mudur? Aydın’da, Nazilli’de JES’lerden salınan zehirli hidrojen sülfür gazının kokusunu, yani çürük yumurta kokusunu, Aydınlı hemşerilerimiz solumakta olup AKP’li vekillerin bundan haberleri yok mudur?” diye sordu.

“ŞARTNAMEYİ AÇIKLASINLAR”

Aydın-Denizli otoyolunun da tam bir muamma olduğunu söyleyen Bülbül, “Aydın-Denizli otoyolu ihalesi 9 kere iptal edildi. Projenin ne zaman biteceğini değil, önce ihalelerin neden iptal edildiğini, şartnamenin ne olduğunu açıklasınlar. 22 bin araç geçen yoldan neden 35 bin araç garantisi verildiğini açıklasınlar. Vatandaştan geçmedikleri yolun parasını nasıl alacaklarını ve yandaşlara vereceklerini açıklasınlar” dedi.

TARIM BİTTİ, EĞİTİM BİTTİ, MAĞDURİYET ARTTI

“AKP’nin ülkeyi nasıl geriye götürdüğünü sadece Aydın ile ilgili veriler bile ortaya koymaya yeter” diyen Bülbül şunları sıraladı:

-Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırmasında Aydın Adnan Menderes Üniversitesi 2018 yılında 60 sıradaydı bu yıl 94 sırada. Aydın, LGS'de 2018 yılı verilerine göre 15 sırada yer alırken, 2019 yılında 43 sırada yer aldı. Çünkü bilim, özgür ve eleştirel düşüncenin merkezi olması gereken üniversiteler atanmış rektörlerle yönetiliyor.

- 2004 yılında 23 milyon 810 bin hektar olan toplam tarım alanımız, 2018 yılında 19 milyon 740 bin hektara geriledi. Son 14 yılda 4 milyon 70 bin hektar yani yüzde 17,11 oranında işlenebilir tarım alanı kaybedildi. Pamuk ekim alanı 2002 yılında 900 bin dekarken 2018 yılında 550 bin dekar oldu. 2020 yılında %15 oranında daha düşüş bekleniyor. Aydın'da 50 bin 139 kayıtlı çiftçi var. Çiftçiler çektikleri kredileri ödemekte zorluk çekiyor. 2019 yılında Aydın’ın tarım arazilerinin %27,69’u bankalara ipotekli durumdaydı ve ipotekli arazide Aydın birinci sırada yer alıyor. Çiftçilere destekleme adı altında verilen paralar devede kulak. Tarım ili olan Aydın’da çiftçi kısaca kan ağlıyor. Tarımda ithalat lobisi Bakanlığı ele geçirdi diyen AKP’li vekil var ve Tarım ve hayvancılığı ithalat lobilerine peşkeş çektiler.

-Aydın, Denizli, Muğla bölgesinde işsizlik oranı 2016 yılında yüzde 6,7 iken 2019'da yüzde 9,2 oldu. Bu sayı sadece kayıtlı işsizliği gösteriyor. Bir de kayıt dışı olan asıl işsizlik var. Bununla birlikte sayı ciddi boyutlara varıyor. Gençlerin yıllarca okuyup uzmanlaştıkları alanlarda iş bulmalarını bir kenara bırakın neredeyse hiçbir sektörde iş bulamıyorlar. Aileler bir yandan evin geçim derdiyle uğraşırken bir yandan çocuklarının geleceklerinden endişe duyuyor.

- Covid-19 salgını nedeniyle 12 bin 738 esnaf kepenk kapattı. Esnaf için kira dahil karşılıksız bir damla can suyu verilmedi. Sicil affı çıkarılmadığından ihtiyacı olan esnafa destek çıkılmadı.

-İzmir Halk Sağlığının yaptığı araştırmaya göre Ege Bölgesinde her 3 erkekten birisi kanser hastalığı taşıyor. Aydın-Denizli bölgesinde solunum yolları hastalığı yüzde 48, solunum yolu hastalıkları yüzde 12 arttı. Bu artışın nedenlerinin başında Aydın’da neredeyse her boş toprağa yapılan, asla denetlenmeyen, Kanunlara, yönetmelikle uygun işletilmeyen JES’ler.

- Yatırım teşvik bölge değerlendirmesinin mevcut hali Aydın ili açısından dezavantajlı. Aydın’ın yatırım teşvik bölge sıralamasındaki yerinin tespiti için kullanılan parametreler gerçekçi değil. Bu yüzden 18 yıldır Aydın’da istihdam arttırıcı tek bir yatırım yok.

-TÜİK 2015-2018 yılları il bazında GSYH istatistiklerine göre Aydın ili kişi başına GSYH sıralamasında 38’inci il oldu. Aydın ili 28 bin 72 lira olan kişi başına GSYH değeriyle 38 bin 680 lira olan Türkiye ortalamasının altında yer aldı. Turizmin ve tarımın yanı sıra hizmet sektöründe de öncü olan Aydın’da yapılan devlet yatırımlarının yetersizliği milli gelir sırlamasında bu sonucu verdi.