AKP'li yazar Nasuhi Güngör'den Erdoğan'ı kızdıracak CHP açıklaması
Gazeteci Nasuhi Güngör, yüzde 7 seçim barajının açıklanmasıyla Türkiye'nin seçim sath-ı mailine girdiğini söyledi. Güngör, CHP'nin oylarını artırdığını belirtti.
Habertürk'te Kübra Par'ın 'Açık ve Net' programına katılan Nasuhi Güngör, dikkat çeken açıklamalar yaptı. Güngör, "Barajın ilanıyla Türkiye seçim sath-ı mailine girdi. Kürt seçmeni dikkate almayanın seçim kazanması zor. Millet İttifakı'nda adaylık meselesi sandığımızdan daha ciddi sonuçlar doğurabilir" dedi.
"CHP OYLARINI YÜKSELTTİ"
CHP'nin oylarının arttırdığına dair dikkat çeken yorumda da bulunan Güngör, "Cumhuriyet Halk Partisi oldukça iyi bir ivme yakaladı ve oyunu artırıyor. Sahada böyle bir gerçeklik var. CHP'nin oyları arttıkça da bu bilgiler sayın Kılıçdaroğlu'na geliyor. Bu süreçte daha önce hiç olmayan bir şekilde Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığı konusu hız ve ivme kazandı" diye konuştu.
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