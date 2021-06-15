AKP'liler Güney Kore'ye 356 kişi gitti, otelde 507 kişi oldular
İBB İYİ Parti Grup Başkan Vekili İbrahim Özkan, AKP dönemine ait birçok yolsuzluk dosyası olduğunu söyledi. Özkan, ''Güney Kore ziyaretine 356 kişi gitti, otelde nasıl 507 kişi oldu?'' diye sordu.
İYİ Partili İbrahim Özkan, İBB Meclisi Haziran ayı toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
İBB'de AKP dönemine ait birçok yolsuzluk dosyası olduğunu söyleyen Özkan, ''AKP’liler Güney Kore ziyaretine 356 kişi gitti, otelde nasıl 507 kişi oldu?'' diye sordu.
Sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşım yapan Özkan, ''AKP’lilerin Güney Kore ziyaretinde 356 kişi gidildiği halde otelde 507 kişi nasıl oldular Sizi gidi sizi! Tam tamına 124 milyonluk Kore gezisi'' ifadelerini kullandı.
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