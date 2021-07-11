AKP’lilerden siber saldırı şikâyeti
TBMM Kadına Yönelik Şiddeti Araştırma Komisyonu’nda AKP'li milletvekilleri, yaşadıkları "sibel saldırı"larla ilgili Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Mustafa Küçükali'ye tepki gösterdi.
Muhalefet partilerinin, “İstanbul Sözleşmesi’nden çıkışı meşrulaştırıldığı” gerekçesiyle terk ettiği TBMM Kadına Yönelik Şiddeti Araştırma Komisyonu’nda, AKP’li milletvekillerinin diyalogları dikkat çekti. AKP’li milletvekilleri, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkan Yardımcısı Mustafa Küçükali’ye “siber saldırı” tepkisini gösterdi.
Komisyon, önceki günlerde BTK Başkan Yardımcısı Mustafa Küçükali’yi dinledi. AKP milletvekili Habibe Öcal, “Kişilerin haklarına, hukukuna aykırı dijital, sosyal medyada paylaşımda bulunanlara illa savcılık veya bir karar neticesinde mi erişim engelli konulması gerekiyor? Bunu beklemek zorunda mıyız? Bu bazen bizim kişisel bilgilerimiz olabiliyor. Mesela benim başıma geldi, TC kimlik numaramdan tutun, telefon numarama kadar çok usulsüz bir şekilde paylaşıldı. Ben bunu gerçekten haya ederek söylüyorum, adıma eskort kadın hesabı açılıp, telefon numaram verilme rezaletine kadar gidildi ama hesap bir hafta, on gün şeyde kaldı. Ciddi mağduriyet oluşturdu ama bir türlü bu hesaplara erişim sağlanamadı. Bilişim teknolojileri bize nasıl yardımcı olabilir?” dedi. AKP milletvekili Hacı Ahmet Özdemir de “Sayın başkanım, dengeyi sağlayalım. Siber saldırıya sadece kadınlar uğramıyor benim de 6 yıldır bir resmim dolaşıyor. Çok özür dilerim, bir kadın avcısı benim resmimi almış, biraz da değiştirmiş, ‘Kızlar ben her zaman telefonlarınızı açarım’ filan diye... Kaç defa şikâyet ettim” ifadelerini kullandı.
‘GÖNÜL İSTER Kİ...’ SAVUNMASI
Milletvekillerinin tepkisi karşısında BTK Başkan Yardımcısı Mustafa Küçükali savunmasında internetin küresel olmasından dolayı fail tespit etmenin sınırlı kaldığını aktardı. Küçükali, “Yer sağlayıcı ülke sınırlarında olduğu zaman yine bildirim yapıyorsunuz, çıkarılabiliyor ama ülke sınırları dışında olduğu zaman kısmi olan içeriğe de erişimi engelleyemediğimiz için teknik altyapıdan dolayı yani dünyanın hiçbir yerinde bu yok, engelleyemediğiniz için o içeriği de oradan yani kişilerin o içeriğe erişmesini kısıtlayamıyorsunuz. Yoksa gönül şunu ister: Bir içerik bir vatandaşı rahatsız ediyorsa bizim de şöyle bir düğmemiz olsa bassak, tak o içerik kalksa ve herkese bu hizmeti sağlayabilsek.”
Küçükali’nin sözleri karşısında AKP’li Özdemir, “Siz bulamadınız da ben buldum yayın yapanı. Buldum ama onu, paylaşımları var, başkaları da paylaşmış, kaldıramıyoruz” çıkışında bulununca, Küçükali, “Evet, şimdi, şöyle sayın vekilim, yani yayın yapanı bulsanız doğru. İşte bunun da kanunda yeri belli, işte süreçleri belli yani böyle bir handikapla da karşı karşıyayız” savunmasını yaptı.
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