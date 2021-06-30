HDP de çekildi: Kadına Yönelik Şiddetin Araştırılması Komisyonu AKP ve MHP'lilere kaldı
CHP ve İYİ Parti'nin ardından HDP de Kadına Yönelik Şiddetin Araştırılması Komisyonu'ndan çekilme kararı aldı. Komisyonda yalnızca AKP ve MHP üyeleri kaldı.
HDP Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu, Meclis Kadına Yönelik Şiddete Karşı Araştırma Komisyonu'ndan çekildiklerini bildirdi.
Partisinden bir grup kadın milletvekili ile Mecliste basın toplantısı düzenleyen Kerestecioğlu, HDP olarak TBMM Kadına Yönelik Şiddetin Araştırılması Komisyonu'ndan çekilme kararının gerekçelerini açıkladı.
Gerek Danıştay 10. Dairesi'nin, İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararının yürütmesinin durdurulması istemini reddetmesi, gerekse iktidarın yürüttüğü siyasetin, İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararından vazgeçilmeyeceğini gösterdiğini belirten Kerestecioğlu, komisyondan bu nedenle çekildiklerini söyledi.
Komisyonun çalışmalarına başlamadan şaibeli hale geldiğini belirten Kerestecioğlu, komisyonun kurulduğu Meclis oturumundan 11 gün sonra İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararı alındığını belirtti.
Komisyonun, 1 Temmuz'dan sonra tek işlevinin "İktidarı düştüğü bataktan çıkarmaya çalışmak" olacağını ifade eden Kerestecioğlu, "Biz, bu oyunda yokuz." dedi.
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