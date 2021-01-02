AKP'lilerin hedefindeki Avrupa Şampiyonu Türk boksör Ünsal Arık'a yine tehdit: Durum gittikçe tehlikeleşiyor

02 Ocak 2021 Cumartesi, 11:16

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği’nin (DİTİB) Almanya’daki faaliyetlerini eleştirdikten sonra, hem internet üzerinden, hem de fiziksel olarak tehdit edilen Almanya'da yaşayan Avrupa Şampiyonu Türk boksör Ünsal Arık, geçtiğimiz günlerde de AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı sosyal medya hesabından eleştirdikten sonra bıçaklı saldırıya uğrayarak yaralanmıştı.

Türk boksör Arık, Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımla yine bir tehdit daha aldığını duyurdu.

'TEHDİTLER GERÇEKTEN BÜYÜK VE DURUM GİTTİKÇE TEHLİKELEŞİYOR'

Arık Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 'Artık beni tanıyorsunuz. Ne susarım ne korkarım ne de bir adım geri atarım. Ama tehditler gerçekten büyük ve durum gittikçe tehlikeleşiyor. Çare bulamazsam ortalıkta görünmesem veya susarsam korktuğumdan değil etrafımdaki insanları koruduğum için!' ifadelerini kullandı.

Artık beni tanıyorsunuz. Ne susarım ne korkarım ne de bir adım geri atarım. Ama tehditler gerçekten büyük ve durum gittikçe tehlikeleşiyor. Çare bulamazsam ortalıkta görünmesem veya susarsam korktuğumdan değil etrafımdaki insanları koruduğum için! — Ünsal Arık (@UensalArik) January 1, 2021

Arık, 2014 yılında da üzerinde “Bu ülke Atatürk’ün, Tayyip’in değil” yazılı tişörtle ringe çıkmış ve uzun süre gündeme oturmuştu.

