AKP'lilerin hedefindeki Avrupa Şampiyonu Türk boksör Ünsal Arık'a yine tehdit: Durum gittikçe tehlikeleşiyor
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı sosyal medya hesabından eleştirdikten sonra bıçaklı saldırıya uğrayan ünlü Boksör Ünsal Arık, yine tehdit mesajı aldığını 'tehditler gerçekten büyük ve durum gittikçe daha tehkeli hale geliyor' diyerek sosyal medya hesabından duyurdu.
Diyanet İşleri Türk İslam Birliği’nin (DİTİB) Almanya’daki faaliyetlerini eleştirdikten sonra, hem internet üzerinden, hem de fiziksel olarak tehdit edilen Almanya'da yaşayan Avrupa Şampiyonu Türk boksör Ünsal Arık, geçtiğimiz günlerde de AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı sosyal medya hesabından eleştirdikten sonra bıçaklı saldırıya uğrayarak yaralanmıştı.
Türk boksör Arık, Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımla yine bir tehdit daha aldığını duyurdu.
'TEHDİTLER GERÇEKTEN BÜYÜK VE DURUM GİTTİKÇE TEHLİKELEŞİYOR'
Arık Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 'Artık beni tanıyorsunuz. Ne susarım ne korkarım ne de bir adım geri atarım. Ama tehditler gerçekten büyük ve durum gittikçe tehlikeleşiyor. Çare bulamazsam ortalıkta görünmesem veya susarsam korktuğumdan değil etrafımdaki insanları koruduğum için!' ifadelerini kullandı.
Artık beni tanıyorsunuz. Ne susarım ne korkarım ne de bir adım geri atarım. Ama tehditler gerçekten büyük ve durum gittikçe tehlikeleşiyor. Çare bulamazsam ortalıkta görünmesem veya susarsam korktuğumdan değil etrafımdaki insanları koruduğum için!— Ünsal Arık (@UensalArik) January 1, 2021
Arık, 2014 yılında da üzerinde “Bu ülke Atatürk’ün, Tayyip’in değil” yazılı tişörtle ringe çıkmış ve uzun süre gündeme oturmuştu.
En Çok Okunan Haberler
- CHP'li Sevgi Kılıç'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt
- AKP'li Dağ ankete inanmadı, Özel ayrıntılarıyla paylaştı
- 'Sözcü' okumuyorum diyen Erdoğan'a Özdil'den yanıt
- Aşı tedarikinde boşluk oluştu
- AKP'li Melih Bulu, Boğaziçi'ne rektör olarak atandı
- Akşener’den İmamoğlu’na çağrı
- Sözcü gazetesine inceleme başlatıldı
- Cumhur İttifakı HDP için adım atmaya hazırlanıyor
- 'Bilgisayarınızdan bizi kaldırmanızı tavsiye ediyoruz'
- Doktor Hakan Akelma yoğun bakımda
Video Haberler
- Roma dönemine ait olduğu tahmin edilen toplu mezar çıktı
- Bilim Kurulu üyesi Tezer'den Çin aşısı açıklaması
- Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz’dan mutasyon açıklaması
- Sezgin Baran Korkmaz nerede ve ne zaman dönecek?
- Kılıçdaroğlu ve Akşener birlikte şarkı söyledi
- Patlamada, denizin ortasını alevler kapladı
- Mecidiyeköy’de ‘sahte turist rehberine’ ceza
- Prof. Dr. Özlü pandemiyi durduracak 'silah'ı açıkladı
- Köpeğin yardımına köpek koştu! Havuzdan böyle çıkardı
- Koronavirüsün heykelini yaptı
En Çok Okunan Haberler
- CHP'li Sevgi Kılıç'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt
- AKP'li Dağ ankete inanmadı, Özel ayrıntılarıyla paylaştı
- 'Sözcü' okumuyorum diyen Erdoğan'a Özdil'den yanıt
- Aşı tedarikinde boşluk oluştu
- AKP'li Melih Bulu, Boğaziçi'ne rektör olarak atandı
- Akşener’den İmamoğlu’na çağrı
- Sözcü gazetesine inceleme başlatıldı
- Cumhur İttifakı HDP için adım atmaya hazırlanıyor
- 'Bilgisayarınızdan bizi kaldırmanızı tavsiye ediyoruz'
- Doktor Hakan Akelma yoğun bakımda