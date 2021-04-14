AKP’nin dokunulmazlık karnesi, "AKP’ye dokunulamıyor"

14 Nisan 2021 Çarşamba, 04:00

Tekin Bingöl, “2010 referandumundan sonra AKP’nin ‘dokunulmaz’ olduğunu görüyoruz. Bu dönemden sonra haklarında fezleke hazırlanamıyor, mevcut fezlekelerin akıbeti belli değil. Dönemin Başbakanı ve günümüz Cumhurbaşkanı hakkında fezleke hazırlayabilen bir yargı düzeninden, adı anıldığında hakaret davası açan bir yargı sistemine geldik. Yargı artık AKP’ye dokunamıyor” dedi.

CHP’li Bingöl’ün sorularına TBMM Başkanlığı’nın verdiği yanıta göre Meclis’te yeni eklenen 11 dosya ile birlikte milletvekillerinin dokunulmazlığının düşürülmesine ilişkin fezleke sayısı bin 290’a ulaştı. Bingöl’e verilen yanıtta, CHP’li milletvekilleri hakkında 240, İYİ Partililer hakkında 12, HDP’liler hakkında 911, DBP’liler hakkında 56, DP’liler hakkında 6, TİP’liler hakkında 9, Yenilik Partisi’nin 1, bağımsız milletvekilleri hakkında 33, MHP’liler hakkında 2 ve AKP’li milletvekilleri hakkında 14 dokunulmazlık dosyasının TBMM’de Anayasa ve Adalet Komisyonları üyelerinden kurulu Karma Komisyon’da bulunduğu açıklandı.

2010 DÖNÜM NOKTASI

TBMM verilerine göre, AKP hakkındaki yargılanabilirlik düzeyinin 2010 referandumundan sonra değiştiğini kaydeden Bingöl, “İktidarlarının ilk 10 yılında AKP’li milletvekilleri hakkında 383 fezleke hazırlanırken, 2010’dan sonra bu sayıda dikkat çekici bir düşüş söz konusu. AKP’liler bir anda suç unsuru olabilecek davranışlardan vaz mı geçti? Hayır. Değişen ana unsur, yargının tutumu. Yargı artık AKP’ye dokunamıyor. Dönemin Başbakanı ve günümüz Cumhurbaşkanı hakkında fezleke hazırlayabilen bir yargı düzeninden, adı anıldığında hakaret davası açan bir yargı sistemine geldik. Hatta şu an Erdoğan hakkındaki fezlekelerin akıbeti bile belli değil. Dokunulmazlığı nedeniyle yargılama devam etmediğine göre bu dosyalar nerede? Ama söz konusu muhalefet olduğunda ışık hızında fezleke hazırlanabiliyor. Yargılamalar devam edebiliyor. ‘Eller iner, kalkar’ anlayışıyla vekillikler düşürülebiliyor. Düşündüklerimiz bile artık fezleke konusu. Merkez Bankası’ndan kaybolan 128 milyar doların akıbetini sorunca bile Cumhurbaşkanı’na hakaretten dava açılan bir yargı düzenini yaşıyoruz” diye konuştu.

AKP İLE İLGİLİ DOSYALAR DÜŞÜŞTE

Bingöl, sorularına verilen yanıtların, AKP ile yargı arasındaki ilişkiyi gözler önüne serdiğini belirterek, “AKP’li milletvekilleri hakkında 2002’de başlayan 22. dönemde 131, 2007’de başlayan 23. dönemde 133, 2011’de başlayan 24. dönemde 119 dokunulmazlık fezlekesi TBMM’ye iletildi. 22. dönemde hazırlanan fezlekeler arasında dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında belediye başkanlığı döneminden iki, toplam üç dokunulmazlık dosyası da bulunuyordu. TBMM verilerine göre, AKP’liler hakkında 2015 Haziran’da başlayan 25. dönemde 38, 2015 Kasım’da başlayan 26. dönemde 52 ve 2018’de başlayan ve devam eden 27. dönemde de 14 dokunulmazlık dosyası komisyonda bulunuyor. CHP milletvekilleri hakkında ise 2002’den günümüze toplam bin 136 dokunulmazlık dosyası hazırlanması dikkat çekiyor” ifadelerini kullandı.

