ÇHD davasında ‘Tahliye kararı veren 6 yargıç sürüldü, çocuklarınız vardır’ dedi
Kanun hükmünde kararname (KHK) ile kapatılan Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) üyesi avukatların yargılandığı davada savunmasını yapan derneğin eski genel başkanı Selçuk Kozağaçlı, mahkeme heyetine “Beni tahliye eden 6 yargıcın 6’sı da sürüldü. Dolayısıyla ben size ne diyeyim? Salın beni diyemem. Çocuğunuz vardır” diye seslendi.
Fransa, İsviçre, İspanya ve İtalya’dan gelen 12 avukat da cüppeleriyle davayı takip etti.
ÇHD’li 18 avukata 2013 yılında İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi’nde “örgüt üyeliği” suçlamasıyla açılan davada, 14 sanığa verilen hapis cezaları onanmış, 4 avukat hakkındaki ceza ise bozulmuştu. Ölüm orucunda hayatını kaybeden avukat Ebru Timtik’e verilen ceza ise ölüm nedeniyle düştü. Yargıtay’ın bozma kararının dosya 18. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki ÇHD davası ile birleştirildi. 18. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dün görülen duruşmada söz alan Kozağaçlı, Yargıtay'ın bozma kararının ardından işleyen sürecin usul hatası olduğunu ve tutuksuz yargılandığı bir davaya tutuklu olarak dahil edildiğini belirterek bu yapılmasa ölüm orucunda yaşamını yitiren Ebru Timtik'in hayatta olacağını, kendilerinin ise tutuklu olmayacağını ifade etti.
‘HAYATIMIZI ÇÜRÜTTÜLER’
9 yıldır süren davanın hiçbir aşamasında tahliye talebinde bulunmadığını kaydeden Kozağaçlı, “Bugün de etmeyeceğim. Bütün duruşmalara eksiksiz katıldım. Bu süreçte avukatlık yapmaya devam ettim. Onlarca kez yurtdışına çıktım ve döndüm. Bu durumda kaçma şüphesi nasıl olabilir? Dosyadaki her şey çökmüştü. Ceza verebilecekleri hiçbir şey olmadığını anlayınca yeni bir dava açıldı. Yıllar geçtikten sonra bu dosyalar birleştirildi. Beni tahliye eden 6 yargıcın 6’sı da sürüldü. Dolayısıyla ben size ne diyeyim? Çocuğunuz vardır. Hayatlarımızı hapishanelerde çürüttüler. Ebru’nun bize bir vasiyet var. O da adalet” dedi.
Ebru Timtik’in kardeşi tutuklu sanık Barkın Timtik ise “Adalete dair edilmesi gereken tüm sözler Ebru’nun hakkıdır” dedi. Timtik, kardeşinin ölüm orucuna girdikten sonra yazdığı mektubu okudu.
Mahkeme, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.
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