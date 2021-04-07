İktidar katilleri değil adalet arayan acılı babayı yargılıyor

07 Nisan 2021 Çarşamba, 09:13

FETÖ'ye yakınlığı bilinen Fettah Tamince'ye ait Antalya'daki Rixos Lares Hotel'de staj yapan 16 yaşındaki Burak Oğraş, 2011 yılında otelin tesis ettiği pansiyonda yaşamını yitirdi. 16 yaşındaki çocuğun cansız bedeni, pansiyonun önünde yer alan ve içinde su olmayan havuzda bulundu. Geçtiğimiz günlerde Burak Oğraş'ın ölümüne neden olduğu iddia edilen Cihan A.'nın yurt dışına kaçtığı ve yargının herhangi bir adım atmadığı öğrenilmişti.

Twitter hesabından "Adalet Bakanlığı önünde kendimi yakacağım" paylaşımı yapan Murat Oğraş paylaşımından birkaç saat sonra karakola götürüldü.

"OTEL MARKASI ZARAR GÖRMESİN DİYE KATİLLER YAKALANMIYOR"

Yıllardır adalet arayan acılı baba Murat Oğraş yaşananların ardından Cumhuriyet.com.tr'ye özel açıklamalarda bulundu.

Katillerin değil kendisinin yargılandığını vurgulayan Oğraş, "Adaletin tecellisi için, yaşadığımız hukuksuzluk için 10 yıldır gerek basında gerekse sosyal medyada sesimizi duyurmak için çaba gösteriyoruz. Bizi duymamakta ısrar edenler, Twitter'da dikkat çekmek için 'Adalet bakanlığı önünde kendimi yakmayı düşünüyorum' paylaşımını anında görmüşler ve beni ifade vermem için karakola davet ettiler. Gittiğimde neden bu tweeti yazma gereği duyduğumu ifademde de yazdırdım. Oğlumun katilleri belli olduğu halde 10 yıldır Rixos otel markası zarar görmesin diye ve Rixos otel sahibi ülkenin yakından tanıdığı FETÖ'cü Fettah Tamince gücünden ve bizi yönetenler ile olan ilişkilerinden dolayı toplum içinde gezmelerine göz yumuluyor. Katilleri yakalaması gereken devlet, çocuğu katledilmiş acılı bir babayı ifadeye çağırdı" diye konuştu.

Oğraş ayrıca karakolda kendisine "Ankara'dan aradılar, derdi neymiş sorun dediler" şeklinde bilgi verildiğini belirtti.