AKP'nin kanun teklifi işçi alacaklarını 'imkansız' hale getirecek
Birleşik Metal-İş Sendikası, 'İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair' TBMM genel kuruluna sunulan kanun teklifine ilişkin açıklama yaptı. Sendika tarafından yapılan açıklamada, ''Batan şirketlerden zaten zor olan işçi alacaklarının tahsili artık imkansız hale gelecek" denildi.
50 AKP milletvekilinin imzasıyla TBMM’ye sunulan ve bugün TBMM Genel Kurulu’nda gündem maddeleri arasında görüşülecek olan “İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”nin 7. Maddesi ile 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunun 308. Maddesinde değişiklik teklif ediliyor.
Açıklamada “Değişiklik teklifinde belirtilen kredi borçları yani işverenlerin bankalara olan borçları, konkordato sürecinin iflas ile sonuçlanması halinde, işçilik alacaklarından daha imtiyazlı sayılmaktadır. Yapılan bu son düzenleme ile batan şirketlerden zaten zor olan işçi alacaklarının tahsili artık imkansız hale gelecektir” denildi.
Açıklamada şu değerlendirmeler yer aldı:
"2004 sayılı İcra İflas Kanunun 206. Maddesine göre “İşçilerin, iş ilişkisine dayanan ve iflâsın açılmasından önceki bir yıl içinde tahakkuk etmiş ihbar ve kıdem tazminatları dahil alacakları ile iflâs nedeniyle iş ilişkisinin sona ermesi üzerine hak etmiş oldukları ihbar ve kıdem tazminatları” birinci sıra alacaklardandır.
İşçilerin, işverenin iflasının açılmasından önceki bir yıl içinde tahakkuk etmiş kıdem ve ihbar tazminatları dahil alacakları ile iflas nedeniyle iş akdinin sona ermesi üzerine hak etmiş oldukları kıdem ve ihbar tazminatı imtiyazlıdır yani rehinli alacaklardan sonra gelmektedir.
Ancak yeni teklif ile konkordato sürecinin iflas ile sonuçlanması halinde, geçici mühlet kararından sonra komiserin izniyle akdedilmiş borçlar esas olarak kredi borçları işçilik alacaklarından öncelikli hale getirilmektedir. Böylece işçilik alacakları üçüncü sırada imtiyazlı alacak haline gelecektir. Değişiklik teklifinde belirtilen kredi borçları yani işverenlerin bankalara olan borçları, konkordato sürecinin iflas ile sonuçlanması halinde, işçilik alacaklarından daha imtiyazlı sayılmaktadır.
Yapılan bu son düzenleme ile batan şirketlerden zaten zor olan işçi alacaklarının tahsili artık imkansız hale gelecektir"
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