Kaftancıoğlu'ndan AKP'li vekile sert tepki: Paçalarından terbiye akıyor!
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, AKP Genel Sekreteri Fatih Şahin'in, Kılıçdaroğlu ile ilgili sözlerine "Paçalarından terbiye akıyor bay dilbilimcinin!" sözleriyle tepki gösterdi.
AKP Genel Sekreteri ve Ankara Milletvekili Fatih Şahin, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Bu gece, bu ülkenin iyi insanlarına seslenmek istiyorum. Ülkemizin geleceğini siz tayin edeceksiniz, bu haramzadeler değil. Bunlarla selamı sabahı kesin!" notuyla paylaştığı videosunu alıntılayıp "Kullandığın kelimelerin ne anlama geldiğini bilmiyor musun? Terbiyesiz herif!" ifadelerini kullandı.
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ise AKP Genel Sekreteri Şahin'in, Kılıçdaroğlu ile ilgili sözlerine Twitter'dan yanıt verdi.
"PAÇALARINDAN TERBİYE AKIYOR BAY DİLBİLİMCİNİN!"
Kaftancıoğlu, Kılıçdaroğlu'na "Terbiyesiz herif!" sözleriyle hakaret eden AKP'li Şahin'e "Çok terbiyeli bi herif! Görmek isterseniz eğer. Hem de Meclis'te. Paçalarından terbiye akıyor bay dilbilimcinin!" tepkini gösterdi.
Video Haberler
- Erdoğan, Görevi devraldığımda ağaç mağaç yoktu dedi
- Otobüste skandal olay! Polis o genci arıyor
- Sahne sokakta dedi, şarkısıyla çağrıda bulundu
- Dev yılanı gören çiftçi şaşkınlığını gizleyemedi
- CHP'li Toprak, Erdoğan'ın 'müjdeleri'ni yorumladı
- Pitbull saldırısı! Terier cinsi köpeği havada kaptı!
- Kamera kayıtları incelendi, tacizci saldırgan yakalandı
- Dikkat! Trafikte sizin de başınıza gelebilir
- Temizlik görevlisi vicdanının sesini dinledi
- Dalgıçlar tarafından çıkarıldı, görenler şaştı kaldı
En Çok Okunan Haberler
- LGS sınavı arasında şaibe iddiası
- Kripto para piyasasında tehlike çanları çalmaya başladı
- Çakıcı'nın yakın dostundan 'silahlanma' mesajı
- Erdoğan'ın koruması uyardı, oturuşunu değiştirdi
- Peker'den 'iki büyük skandal' duyurusu
- 'Bahsettiği bakanlık İçişleri Bakanlığı...'
- AKP'li Külünk'ün '17-25' açıklaması yeniden gündemde!
- Hanefi Avcı: Bir dehşetle karşı karşıyayız
- Türk milletini etkisi altına aldı
- Veyis Ateş, Habertürk'te akşam haberlerine çıkmadı