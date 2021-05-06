AKP'nin Kılıçdaroğlu'nu hedef alan videosunun konsepti 'çalıntı' çıktı
AKP'nin sosyal medya hesabından paylaşılan ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alan videonun konseptinin özgün olmadığı ortaya çıktı. Video, muhalif karikatür dergisi Gırgır'a ait karikatürün neredeyse birebir aynısı.
AKP'nin hesabından dün (5-Mayıs-2021) paylaşılan bir videoda Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve partisi hedef alındı. Çizgi film olarak yayınlanan video kısa sürede binlerce kişi tarafından izlendi ancak sosyal medyada büyük tepki çekti ve "128 milyar dolar nerede?" sorusunun tekrar gündeme gelmesini sağladı.
Videonun AKP’nin resmi hesabından paylaşımı sırasında ‘yalan üretim merkezi’ yazması da çok sayıda yurttaş tarafından tiye alındı ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un etiketlendiği çok sayıda paylaşım yapıldığı görüldü.
Kılıçdaroğlu ise AKP'ye “Bekleyin ve görün, asıl Z kuşağı sizi çizgi film yapacak” diye karşılık verirken, AKP’nin yaptığı çizgi film videonun konusunun mizah dergisi Gırgır’dan alındığı ortaya çıktı. Karikatürü sosyal medyadan paylaşan yurttaşlar, "Konsepti Gırgır'dan çaldılar" dedi.
İŞTE O KARİKATÜR:
AKP'nin videosu şöyle:
YALAN ÜRETİM MERKEZİ pic.twitter.com/yEmH7nqVF6— AK Parti (@Akparti) May 5, 2021
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