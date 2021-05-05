AKP'nin tepki çeken videosuna Kılıçdaroğlu böyle yanıt verdi
AKP, sosyal medya hesabı dün Twitter üzerinden “yalan üretim merkezi” başlıklı bir video paylaştı. CHP’nin iktidara yönelik iddialarının dayanaksız olduğunun iddia edildiği video, büyük tepki çekti.
AKP, sosyal medya hesabı üzerinden “yalan üretim merkezi” başlıklı bir video paylaştı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP Sözcüsü Faik Öztrak’ın yer aldığı videoda, bir cihazdan “yalan bilgi” alındığı öne sürüldü. Videoda “128 milyar dolar nerede?” sorusunun da yer aldığı, ancak sorunun yine yanıtlanmadığı görüldü. Videonun sonuna ise “Devam edecek” notu düşüldü.
YALAN ÜRETİM MERKEZİ pic.twitter.com/yEmH7nqVF6— AK Parti (@Akparti) May 5, 2021
CHP’yi hedef alan animasyon film, sosyal medyada büyük tepki topladı. “#128MilyarDolarNerede” etiketi bir kez daha Twitter’da en çok konuşulan konuların ilk sırasına yerleşti.
Kullanıcılar yorumlarda, 128 milyar doların, koronavirüs aşılarının ve esnafa desteğin akıbetini sordu.
Bekleyin ve görün, asıl Z kuşağı sizi çizgi film yapacak ?? pic.twitter.com/tth3peTd6I— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) May 5, 2021
KILIÇDAROĞLU’NDAN YANIT
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile videoya yanıt verdi. Kılıçdaroğlu videolu paylaşımında, “Bekleyin ve görün, asıl Z kuşağı sizi çizgi film yapacak” ifadelerini kullandı.
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