AKP'nin tepki çeken videosuna Kılıçdaroğlu böyle yanıt verdi

05 Mayıs 2021 Çarşamba, 18:56

AKP, sosyal medya hesabı üzerinden “yalan üretim merkezi” başlıklı bir video paylaştı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP Sözcüsü Faik Öztrak’ın yer aldığı videoda, bir cihazdan “yalan bilgi” alındığı öne sürüldü. Videoda “128 milyar dolar nerede?” sorusunun da yer aldığı, ancak sorunun yine yanıtlanmadığı görüldü. Videonun sonuna ise “Devam edecek” notu düşüldü.





YALAN ÜRETİM MERKEZİ pic.twitter.com/yEmH7nqVF6 — AK Parti (@Akparti) May 5, 2021





CHP’yi hedef alan animasyon film, sosyal medyada büyük tepki topladı. “#128MilyarDolarNerede” etiketi bir kez daha Twitter’da en çok konuşulan konuların ilk sırasına yerleşti.

Kullanıcılar yorumlarda, 128 milyar doların, koronavirüs aşılarının ve esnafa desteğin akıbetini sordu.





Bekleyin ve görün, asıl Z kuşağı sizi çizgi film yapacak ?? pic.twitter.com/tth3peTd6I — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) May 5, 2021

KILIÇDAROĞLU’NDAN YANIT

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile videoya yanıt verdi. Kılıçdaroğlu videolu paylaşımında, “Bekleyin ve görün, asıl Z kuşağı sizi çizgi film yapacak” ifadelerini kullandı.