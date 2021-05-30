AKP'nin mini infaz paketine Ankara Barosu'ndan tepki
AKP'nin TBMM'ye sunduğu mini infaz paketine Ankara Barosu'ndan tepki geldi. Baro tarafından yapılan açıklamada, ''Savcıların verdikleri kararlara karşı Cumhuriyet Başsavcılarına “kanuna uygunluk” denetimi yetkisi verilmesi, savcıların hukuki nitelendirme ve takdir hakkına müdahaleye yasal zemin hazırlama amacından ibarettir'' denildi.
AKP’nin TBMM'ye sunduğu mini infaz paketi kabul edilirse “Cumhuriyet başsavcısı, cumhuriyet savcılarının soruşturmayı sonlandıran kararları arasında oluşabilecek farklılıkların giderilmesi ile bu kararların yasaya uygunluğunun denetlenmesi hususunda görevli ve yetkili” olacak.
'MÜDAHALE EDİLEBİLME YOLUNU AÇACAKTIR'
Yazılı açıklama ile infaz paketine tepki gösteren Ankara Barosu, ''Anılan düzenleme, savcıların görevlerini her türlü etkiden ve baskıdan uzak şekilde yerine getirmelerini engelleyebilecek, kanuna uygunluk denetimi adı altında soruşturma sonucunda verecekleri kararlara müdahale edilebilme yolunu açacaktır. Savcıların verdikleri kararlara karşı Cumhuriyet Başsavcılarına “kanuna uygunluk” denetimi yetkisi verilmesi, savcıların hukuki nitelendirme ve takdir hakkına müdahaleye yasal zemin hazırlama amacından ibarettir'' ifadelerine yer verdi.
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