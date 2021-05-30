Savcılara yasa kıskacı: "Kaçak olur diye korkuyorlar"

30 Mayıs 2021 Pazar, 02:00

AKP’nin sunduğu mini infaz paketi kabul edilirse “Cumhuriyet başsavcısı, cumhuriyet savcılarının soruşturmayı sonlandıran kararları arasında oluşabilecek farklılıkların giderilmesi ile bu kararların yasaya uygunluğunun denetlenmesi hususunda görevli ve yetkili” olacak. Hukukçu Turgut Kazan, “fiilen çiğnenen ‘cumhuriyet savcılığı’ makamına, düzenleme ile yasal olarak son verildiğini” vurguladı.

Kazan, “Bütün savcılar, iktidar tarafından belirlenen başsavcının emrine teslim edilmiş oluyor. Cumhuriyet savcılığı kaldırılmış sayılır, öldürülmüş olur” tepkisini gösterdi.

SORUŞTURMAYA MÜDAHALE

AKP, 25 Mayıs’ta, 13 maddelik “mini infaz paketi”ni Meclis’e sundu ve teklifin görüşmelerine başlandı. Söz konusu düzenlemeyi Cumhuriyet’e değerlendiren hukukçu Kazan, düzenlemenin kabul edilmesi halinde “başsavcının, savcı tarafından yürütülen soruşturmanın kararına müdahale edebileceğini” kaydetti. Kazan, “Başsavcılık, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine bağlı bir kurum niteliğini kazanıyor. Cumhuriyet savcılığı da yasal düzenleme ile cumhuriyet savcılığı olmaktan çıkarılacak, doğrudan tek adam rejiminin belirlediği başsavcıların yazmanı, emrine verilmiş bir çalışanı niteliği kazanacak. Fiilen çiğnedikleri cumhuriyet savcılığı makamına, şimdi de yasal olarak son veriyorlar” dedi.

Özellikle son dönemde, sık sık “Bir savcı yok mu” sorusunun sorulduğunu anımsatan Kazan, “Kanun teklifi ile gardlarını almaya çalışıyorlar. Bir yerden kaçak olur diye korkuyorlar. Önemli işlerle görevlendirilen savcıların çok önemli bir kısmı, AKP’li kadrolardan geliyor ancak bir yerde birisi çıkar diye korkuyorlar” dedi.