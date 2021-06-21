AKP’nin, MKEK’nin yapısını değiştiren yasa teklifine Memur-Sen’den tepki

21 Haziran 2021 Pazartesi, 04:00

AKP’nin, Makine Kimya Endüstrisi Kurumu’nun (MKEK) yapısını sil baştan değiştirerek şirkete dönüştürme girişimine, hükümete yakınlığıyla bilinen Memur-Sen de tepki gösterdi. Bugün MKEK önünde eylem yapacak olan Memur-Sen, kuruma “vatandaş dahi olmayan yabancı personel takviyesi yapılmasının önü açılarak, savunma ve güvenlikle ilgili devlet sırrı niteliğindeki bilgilerin tehlikeye atılacağına” dikkat çekti.

Memur-Sen, MKEK’nin statüsü değiştirilerek MKE AŞ olarak yeniden yapılandırılması karşısında eylem çağrısı yaptı. Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı, Enerji Bir-Sen Genel Başkanı Hacı Bayram Tonbul, bugün saat 12.30’da, MKEK önünde sendika teşkilatlarıyla birlikte basın açıklaması yapacak. Memur-Sen’in AKP’nin teklifine karşı temel itirazları şöyle:

“‘Özelleştirme olmayacak’ denmesine rağmen kurum personelini memuriyetten istifa ettirerek, İş Kanunu’na tabi personel statüsüne geçirmeye yönelik sözleşme dayatılıyor veya personel kurumdan ayrılmaya mecbur bırakılıyor. Yetişmiş, tecrübeli kurum personelinin memuriyet hakkı elinden alınarak kuruma vatandaş dahi olmayan yabancı personel takviyesi yapılmasının önü açılıyor. Savunma ve güvenlikle ilgili ‘devlet sırrı’ niteliğindeki bilgiler tehlikeye atılıyor. Metnin hiçbir paydaş kurum ve kuruluşla görüşülmeden, alelacele ve gizlice hazırlanması, taslakta büyük boşluklar ve belirsizlikler bulunması, kuruma verilecek olan muazzam yetki ve imtiyazlar; sendika, vatandaş, devlet ve millet açısından büyük tehlikeler içeriyor.”

‘SAHADA KONUŞMAK ZARURİ’

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın da teklife ilişkin eleştirilerini şöyle dile getirdi:

“MKEK’ye hareket alanı ve hız kazandırma iddiası ile yeni bir yapı ve statü tasarımını içeren kanun taslağı kamuoyuna yansımıştır. MKEK, MKE AŞ’ye dönüştürülüp sermayesi Hazine’ye aktarılıp personel rejimi kökten değiştirilmek istenmektedir. Mevcut personel ve yöneticiler 657 (Devlet Memurları Yasası) ve 399 sayılı kanun kapsamından çıkarılıp 4857 sayılı kanunun (İş Kanunu) 4-A statüsüne dönüştürülmek istenmektedir. Mevcut personele sözleşme önerilmekte ve adeta sahip oldukları statü ve hakları tamamen ellerinden alınmaktadır. Statü değişikliği adı altında ‘özelleştirmeye’ zemin oluşturan, asttan üste kadar tüm kurum personelinin mağdur edileceği bu tasarımın tartışılmadan, yangından mal kaçırırcasına Meclis’e sunulması kabul edilemez. Masada konuşma fırsatı verilmeyen yerde sahada konuşmak zaruridir.”