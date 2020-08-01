Akşener'den Ayasofya ziyareti

01 Ağustos 2020 Cumartesi, 15:45

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Ali Erbaş'ın Ayasofya Camisi açılışına davet ettiği ancak, koruma polisinin koronavirüse yakalanması sonrası 14 gün karantina sürecine giren Akşener, ailesiyle birlikte Ayasofya'yı ziyaret etti.

Akşener, camide şükür namazı kıldı.



Akşener koronavirüs nedeniyle 14 günlük karantina süreci dolayısıyla Ayasofya Camisi'nin açılışına katılamamıştı