Akşener'den Erdoğan'a yanıt: Gerçek zavallılık, gerekeni yapamayıp sürekli boş konuşmaktır

19 Mayıs 2021 Çarşamba, 23:25

Erdoğan, bugün Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi’nde düzenlenen “Kütüphane Söyleşileri” programında gençlerle bir araya geldi.

Programda açıklamalarda bulunan Erdoğan, Akşener'i hedef göstererek, "Utanmadan, sıkılmadan kalkıp beni Netanyahu ile aynı kefeye koyacak kadar ahlaksızlaşan bizde siyasetçi var. Bir kadın olması hasebiyle daha ileri gidecek değilim ama ben bugüne kadar Netanyahu ile bir araya gelmiş dahi değilim. İsrail'in başbakanıyla Davos'ta yine bir maceram oldu" demişti.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Akşener, Erdoğana yanıt vererek, şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Zavallılık, gideceğim diye atıp tutup, 8 yıldır Gazze'ye gidememektir. Zavallılık, İsrail'e esip gürleyip, Çin'e karşı boyun bükmektir. Zavallılık, siyonist madalyasını boynunda gururla taşımaktır. Gerçek zavallılık, gerekeni yapamayıp sürekli boş konuşmaktır."