Akşener'den "Kılıçdaroğlu'nun koluna giriyorsun" diyen yurttaşa tepki: Hakkımı helal etmiyorum

07 Ağustos 2021 Cumartesi, 12:32

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Amasra ve Bartın kent merkezindeki ziyaretlerinin ardından Kumluca beldesine geçti.

Kumluca beldesindeki esnaf ziyareti sırasında bir yurttaşın "Ankara'da Kılıçdaroğlu'nun koluna giriyorsun. Kılıçdaroğlu el kaldıracak, Meral Hanım da el kaldıracak. Aldatmayın milleti" ifadelerine tepki gösteren Akşener, şu yanıtı verdi: Harika bunlar, çok güzel yapılmış... Ben ne yaptım size, ne söyledim şimdiye kadar? Bir şey yaptım mı, hayır. Başka bir şey söyleyeceğim. Rahmetli Erbakan Hoca'ma ben ne yapmışım? Biz birlikte iktidar olduk, ben içişleri bakanlığı yaptım onun yanında. Sevgili ağabeyim unutmuşsun. Sen AK Parti'li olunca bunları unutmuşsun. Bak helallik alman lazım benden, çok ciddi söylüyorum.

Bunun üzerine vatandaşın “Sen hakkını helal edersin” demesinin ardından Akşener, “Etmiyorum, bak size hakkımı helal etmiyorum. Bak sen bana oy vermemekle haklısın. Beğenmemekle haklısın. Bu başka bir şey. Ama bu düşündüklerini söylemekte haksızsın. Benden helallik almak zorundasınız” diye konuştu.

Vatandaşın tekrar “Sen bana hakkını helal edersin” demesinin sonrasında Akşener, bu kez “Etmiyorum, haram olsun hepinize. Tamam mı? Mahşerde özellikle senle görüşeceğiz. Senle görüşeceğiz. Kol kola çok günah... Ne ayıp şey ne zaman koluna girdim ben Kılıçdaroğlu’nun” ifadelerini kullandı.