Al Nassr, Rachid Ghezzal'ın transferinden vazgeçti

13 Haziran 2021 Pazar, 21:44

Süper Lig şampiyonu Beşiktaş'ta sezonun yıldızı olan Rachid Ghezzal'ın kulüpteki geleceği konusundaki belirsizlik sürüyor. Sezonu Leicester City'den kiralık olarak siyah-beyazlılarda geçiren 29 yaşındaki Cezayirli oyuncuya talip olan Suudi Arabistan kulübü Al Nassr'ın transferden vazgeçtiği öne sürüldü.

Suudi Arabistan basınından Almowaten'in haberine göre Al Nassr, Ghezzal'ın menajeri Enver Fuzuli'nin "Ghezzal, Al Nassr'ın listesinde var. Biz sadece sözlü olarak teklifi dinledik. Resmî bir şey ya da anlaşma söz konusu değil. Ghezzal'ın önceliği Beşiktaş olduğu için bu teklife sıcak bakmadı. Biz Beşiktaş'ı bekliyoruz." demeci nedeniyle transferden vazgeçti.

Suudi ekibi, geçtiğimiz günlerde Ghezzal için resmi teklif yapmadıklarını duyurmuştu. Ghezzal, Beşiktaş ile bu sezon çıktığı 31 Süper Lig maçında sekiz gol ve 17 asistlik performans göstermişti.



