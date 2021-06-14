Sedat Peker'in iddialarının ardından Çetin Ay görevden alındı
Suç örgütü lideri Sedat Peker’in iddialarının ardından gündeme gelen Çetin Ay KKTC Düsseldorf Fahri Temsilciliği görevinden alındı.
Almanya'da cinayet, kasten adam öldürmek, ağır yaralama, şantaj, fuhuş, silah ve uyuşturucu ticareti gibi birçok suçlamayla yargılanıp yasaklanan 'Almanyalı Osmanlılar' adlı çetenin yöneticisi olduğu iddia edilen Taner Ay'ın babası olan KKTC Düsseldorf Fahri Temsilcisi Çetin Ay, görevinden alındı.
Söz konusu karar, bugün Kuzey Kıbrıs Resmi Gazete’sinde yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kararda, “Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Düsseldorf Fahri Temsilcisi olarak atanan Çetin Ay'ın, görevden alınmasına karar verdi” ifadeleri kullanıldı.
KIBRIS'TA TEPKİ ÇEKMİŞTİ
Taner Ay'ın son model arabalarından birinin plakasında "KKTC Düsseldorf Başkonsolosluğu" yazması Kıbrıs'ta tepki çekmişti.
SEDAT PEKER'İN İDDİALARI
Suç örgütü lideri Sedat Peker’in son videosunda AKP’li Metin Külünk’e dair iddiaları dikkat çekmiş, Külünk’ün 'Almanyalı Osmanlılar' çetesi ile yakın bağları olduğu iddia edilmişti. Çetin Ay’ın oğlu Taner Ay’ın ismi de, Peker’in iddiaları ardından gündeme gelmişti.
Kıbrıs’taki tartışma ise Taner Ay'ın AKP’li siyasetçiler ve bürokratlarla birlikte çekilmiş fotoğraflarının yanı sıra son derece lüks yaşamını ve eli silahlı anlarını da sergilediği Instagram hesabındaki bir kare ile patlak verdi.
Taner Ay’ın fotoğraflarından birinde Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın yer aldığı görülmüştü.
Tatar, çay içerken Ankara'da çekilen fotoğrafına rağmen Taner Ay için "Tanımam" demiş, ancak Kıbrıs basını aynı etkinlikte çekilmiş bir fotoğraf daha ortaya çıkmıştı.
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