Alaattin Çakıcı'nın Bahçeli'ye gönderdiği mektup tekrar gündeme geldi

18 Kasım 2020 Çarşamba, 23:32

Çakıcı’nın 2015’te gönderdiği mektupta Bahçeli’ye “İnsan bu kadar aciz, egoist, ve bencil olamaz” ile “Miladı dolmuş, yürüyen Buda kılıklı efendi” diye yazdığı hatırlandı.

Çakıcı, 2 Eylül 2015 tarihinde o dönem Milliyetçi Hareket Partisi ( MHP ) Genel Başkan Yardımcısı olan Celal Adan’ın hayatını kaybeden annesi Hacı Fatma Adan’ın cenazesine çelenk göndermişti. Tabutun arkasına konulan çelengin üzerindeki ‘Alaattin Çakıcı’ yazısı bazı kişiler tarafından sökülmüş, daha sonra çelenk, uzak bir noktaya götürülerek, tekrardan ‘Alaattin Çakıcı’ yazısı üzerine iğnelenmişti.

İşte o mektup;

“Hapishanede yıllarca mı yattın? Bir ülkücüye cezaevlerinde 1 TL mi gönderdin?”

Cenazede bir insanın ebediyete intikal eden, 40 yıllık dostunun annesine gönderilen çelengi sorun haline getirdiğini basından öğrendim.

İnsan bu kadar aciz, egoist ve bencil olamaz.

Sen kimsin? 1980 öncesi ne hizmet yaptın? Hapishanede yıllarca mı yattın? Bir ülkücüye cezaevlerinde 1 TL mi gönderdin?

Senin için 'batının ajanı' diyorlardı. İnanmıyordum.

Senin kalbinin Türk Cumhuriyetleri için sevgi olduğuna inanmıyorum.

Parti içinde demokrasi olmazsa iktidara gelsen, ülkede nasıl demokrasiyi oluşturacaksın.

“Miladı dolmuş, yürüyen Buda kılıklı efendi..”

Bu faşist düşüncelerine devam edersen, bu şerefli camiayı tamamen yok edeceksin.

Miladı dolmuş, yürüyen Buda kılıklı efendi..

Yüreğin yiyorsa, beni öldürt.

Adam gibi eğer dava adamıysan camiayı telef etme. Ya da onursal ol. Partiyi ehline bırak.

Biri senin dışında bir açıklama yaparsa, ağzımın ayarı yok. Ağır konuşurum.

Allah seni egolarından arındırsın.

Alattin Çakıcı

14/02/2015¨