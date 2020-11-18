Bahçeli'nin Alaattin Çakıcı'ya destek vermesine tepki yağdı

18 Kasım 2020 Çarşamba, 22:17

Organize suç örgütü liderliğinden hüküm giymiş olan Alaattin Çakıcı, grup toplantısında kullandığı ifadelerin ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu tehdit etti. Kılıçdaroğlu'na yönelik skandal ifadelerinin ardından hakkında CHP liderinin suç duyurusunda bulunduğu Çakıcı, tehdit ve hakaret dolu açıklamalarına devam etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik tehdit ve hakaretlerini sürdüren Çakıcı'ya, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den destek geldi. Bahçeli, ''Alaattin Çakıcı ülke ve millet sevdalısı bir Ülkücüdür. Alaattin Çakıcı benim dava arkadaşımdır'' ifadelerini kullandı.

Bahçeli'nin organize suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı'ya destek vermesinin ardından çok sayıda isimden tepki geldi.

'GEREKİRSE KAN KUSUP KIZILCIK ŞERBETİ İÇTİK DERİZ'

CHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, ''Siyasetçiler yerine mafya bozuntularını konuşturan, demokrasiden kopan, mafyalardan kurtulamayan bir Türkiye asla huzur bulamaz. Cumhuriyet Savcılarını göreve davet ediyorum. Düşen iktidarlarını iç karışıklıkla kurtarmak isteyen vatan hainlerine asla izin vermeyeceğiz! Gerekirse kan kusup kızılcık şerbeti içtik deriz yine de Türkiye’yi demokrasiyle buluşturma yolundan dönmeyiz'' ifadelerini kullandı.

'CUMHUR İTTİFAKI’NIN ÜÇÜNCÜ ORTAĞI MAFYADIR'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, ''Açıkça ortaya çıkmıştır ki, Cumhur İttifakı’nın üçüncü ortağı Mafyadır. Mafyalı Cumhur ittifakı artık tam bir şer ittifakıdır. Genel Başkanımızı tehdide cüret eden bu suç baronu basit bir maşadır. O’nu özel afla cezaevinden çıkartan şer İttifakının iki patronu esas sorumlulardır'' dedi.

'CUMHUR İTTİFAKI’NIN ‘FITRAT’INDA OMURGA KELİMESİ YOKTUR'

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, ''2015 yılında mafya Alaaddin Çakıcı'nın Bahçeli'ye yazdığı mektupta kendisi için kullandığı bazı sıfatlar: "Yürüyen Buda kılıklı", "Allah yüzünden nuru silmiş", "teke yumurtası olamazsın" Şaşırdık mı? Tabiki de hayır. Cumhur İttifakı’nın ‘fıtrat’ında omurga kelimesi yoktur'' paylaşımını yaptı.

'MAFYALI CUMHUR İTTİFAKI'

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, ''Saray ve bekçisinden bir tepki bekledik gelmedi; mafya bozuntusundan medet umuyorlar. Açıkça ortaya çıkmıştır ki, Cumhur İttifakının üçüncü ortağı mafyadır. Mafyalı Cumhur İttifakı artık tam bir şer ittifakıdır'' diye tepki gösterdi.