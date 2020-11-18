Bahçeli'den Alaattin Çakıcı'ya destek: ''Benim dava arkadaşımdır''

18 Kasım 2020 Çarşamba, 20:39

Organize suç örgütü liderliğinden hüküm giymiş olan Alaattin Çakıcı, grup toplantısında kullandığı ifadelerin ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu tehdit eden bir mesaj paylaştı. Kılıçdaroğlu’nu hedef alan Çakıcı, "Akıllı ol", "Vatan hainleri ile Bahçeli'yi bir kefeye koyarsan hayatının hatasını yaparsın", "kazığa oturturum" gibi tehdit ve hakaret içerikli ifadelerle tehdit etti.

Kılıçdaroğlu'na yönelik skandal ifadelerinin ardından hakkında CHP liderinin suç duyurusunda bulunduğu Çakıcı, bugün de yine el yazısıyla kaleme aldığı açıklamasında Kılıçdaroğlu'na hakaretler yağdırdı. "Çakalların olduğu yerde bize kimse birşey söyleyemez" ifadesini hatırlatan Çakıcı, "Sen kurt ile çakalı karıştırıyorsun. Sende ve avanende yürek varsa ben her gün sokaktayım. Çakal gibi uluyup, hatun gibi konuşacağına beni öldürtsene. Sende ve avanende o yürek var mı?" ifadelerini kullanarak tehditlerini ve hakaretlerini sürdürdü.

Çakıcı'nın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik tehdit ve hakaretlerini sürdürmesinin ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den dikkat çeken açıklamalar geldi. Bahçeli, ''Alaattin Çakıcı ülke ve millet sevdalısı bir Ülkücüdür. Alaattin Çakıcı benim dava arkadaşımdır'' ifadelerini kullandı.

Twitter üzerinden paylaşım yapan Bahçeli, şu ifadeleri kullandı:

'DEĞERLİ ÜLKÜDAŞIM ALAATTİN ÇAKICI'

''CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun habis ve hastalıklı konuşmaları dikkatle incelendiğinde nasıl bir girdabın içine düştüğü, nasıl bir hezeyan ve melanete gömüldüğü gayet net olarak anlaşılacaktır. Üslubunun kindarlığı, siyaset usulünün kirliliği herkesin malumudur. Kılıçdaroğlu’nun terörist Demirtaş’a hürmet ve hayranlığı bellidir. Soros’un tetikçisi ve tedarikçisi Osman Kavala’ya sevgi ve sempatisi bilinmektedir. Ellerinde Mehmetlerimizin kanı bulunan bölücü terör örgütü PKK’lı teröristlerle iç dışlı olduğu ise son derece berraktır. Bu durum kapsamında CHP Genel Başkanı’nın hakaret ve hıyanetlerine sosyal medyadan yayımladığı bir açıklamayla tepki gösteren değerli Ülküdaşım Alaattin Çakıcı’ya mafya bozuntusu demek, yer altı dünyasının karanlık yüzü suçlaması getirmek müfterilik, seviyesizlik, rezilliktir.''

'ALAATTİN ÇAKICI BENİM DAVA ARKADAŞIMDIR'

Bahçeli, ''Kamuoyu nezdinde algı oluşturmaya çalışan Kılıçdaroğlu ve yanında yöresinde yuvalanan işbirlikçilere cevabım şudur: Alattin Çakıcı bir Ülkücü şehidimizin oğludur. Alaattin Çakıcı ülke ve millet sevdalısı bir Ülkücüdür. Alaattin Çakıcı benim dava arkadaşımdır. Elbette üzerine atılı suçların bedelini uzun yıllar cezaevinde kalarak ödemiş bir vatan evladıdır. Kılıçdaroğlu mafya arıyorsa, yeraltı dünyasının kanlı yüzlerini görmek istiyorsa el ele, gönül gönüle olduğu hainlere bakması, şayet onuru varsa nedamet duyması tavsiyemdir. Kılıçdaroğlu, aleyhine işleyen gündemi değiştiremez, yama tutmayan açıklarını asla kapatamaz. PKK’yla işbirliğinin, FETÖ’yle diyaloglarının demokratik faturasına mutlaka katlanacaktır. CHP’nin tarihi sorunu Kılıçdaroğlu ve ekibidir. Bu sorun kanserleşmiş, vücuda yayılmıştır'' ifadelerini kullandı.