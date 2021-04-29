Alanya-Fenerbahçe maçında kırmızı VAR!

29 Nisan 2021 Perşembe, 21:01

Süper Lig'in 38. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a konuk olan Fenerbahçe'de Gökhan Gönül 43. dakikada kırmızı kart gördü. VAR kararlarının dikkat çektiği maçta Davidson'a arkadan faul yapan Gökhan'ın pozisyonuda önce ofysayt bayrağı kalktı, sonra VAR uyarısı ile kart geçerli oldu. VAR uyarısı ile Fenerbahçe'nin kazandığı bir penaltı da çizgiye takıldı.

MESUT ÖZİL KADRODA

Fenerbahçe'nin 4 Mart'taki Fraport TAV Antalyaspor maçında sakatlanan yıldız oyuncusu Mesut Özil, uzun bir aradan sonra kadroda yer aldı.



Aytemiz Alanyaspor maçına ilk 11'de başlayan Mesut Özil, 8 hafta aradan sonra kadroda yer buldu. Emre Belözoğlu iki pozisyona da itiraz etti.

FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK

Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor karşısında, sarı kart cezalısı İrfan Can Kahveci ile sakatlıkları süren Altay Bayındır, Nazım Sangare ve Sadık Çiftpınar'dan yararlanamadı.

Aytemiz Alanyaspor'da Süper Lig'de son yapılan Medipol Başakşehir maçının 11'ine göre 3 değişikliğe gidildi.

Akdeniz temsilcisi, Fenerbahçe karşılaşmasına Marafona, Juanfran, Tzavellas, Caulker, Moubandje, Berkan İsmail Kutlu, Siopis, Salih Uçan, Davidson, Efecan Karaca, Mustafa Pektemek 11'i ile çıktı.



Turuncu-yeşilli takımın yedek kulübesinde Serkan Kırıntılı, Alpay Çelebi, Fatih Aksoy, Ceyhun Gülselam, Bareiro, Hasan Hüseyin Acar, Efkan Bekiroğlu, Umut Güneş, Tayfur Bingöl, Kadzior yer aldı.



Son yapılan Medipol Başakşehir müsabakasına 11'de başlayan Tayfur Bingöl, Fatih Aksoy ve Efkan Bekiroğlu, teknik direktör Çağdaş Atan tarafından yedeğe çekildi. Bu oyuncuların yerine Juanfran, Caulker ve Siopis sahaya çıktı.

