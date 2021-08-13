Alanya'da orman yangını çıktı! Havadan ve karadan müdahale ediliyor

Antalya'nın Alanya ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına, havadan ve karadan müdahale edildiği açıklandı.

cumhuriyet.com.tr
13 Ağustos 2021 Cuma, 17:16
Alanya'da orman yangını çıktı! Havadan ve karadan müdahale ediliyor
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Antalya'nın Alanya ilçesinde ormanda çıkan yangına, havadan ve karadan müdahale edildiği bildirildi. 


Gümüşgöze ve Türktaş mahalleleri arasındaki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Durumun bildirilmesi üzerine, bölgeye bir yangın söndürme helikopteri, çok sayıda arazöz, itfaiye aracı ve personel yönlendirildi.

Havadan ve karadan müdahale edilen yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.


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