Başakşehir'de Kaleci Mert Günok, veda etti
Beşiktaş'a transfer olan kaleci Mert Günok, Başakşehir'e veda paylaşımında bulundu.
Medipol Başakşehir ile yollarını ayıran ve Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan milli kaleci Mert Günok, veda açıklaması yayımladı.
Deneyimli file bekçisi, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, "Formasıyla şampiyonluk yaşadığım, futbolun en büyük sahnesi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sahaya çıktığım Başakşehir Futbol Kulübü ile bugün itibarıyla yollarımız ayrılıyor." ifadelerini kullandı.
"Tarihte her zaman yerini alacak olan kulübün ilk şampiyonluğunda pay sahibi olduğum için ayrıca gururluyum." diyen Mert Günok, şunları kaydetti:
"Her güzel hikayenin bir sonu var. Başta başkanımız ve Başakşehir FK yönetimi olmak üzere, kulüpte geçirdiğim 4 yıl boyunca desteklerini asla benden esirgemeyen tüm takım arkadaşlarıma, çalıştığım bütün teknik direktörlere, yardımcılarına, kulüp çalışanlarına, sağlık ekibine ve taraftarlarımıza çok teşekkür ederim. Kalbimde yeriniz her zaman ayrı olacak. Hoşça kalın."
Her şey için teşekkürler @ibfk2014 pic.twitter.com/kxWXyMFdrc— Mert Günok (@MertGunok) August 15, 2021
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