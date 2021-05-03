Kasımpaşa 5 hafta sonra nefes aldı! | Kasımpaşa 3-0 Alanyaspor

Süper Lig'de 39. hafta mücadelesinde Kasımpaşa, konuk ettiği Alanyaspor'u 3-0 mağlup etti ve 5 maç aradan sonra galibiyet aldı.

cumhuriyet.com.tr
03 Mayıs 2021 Pazartesi, 18:04
Kasımpaşa 5 hafta sonra nefes aldı! | Kasımpaşa 3-0 Alanyaspor
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Süper Lig'de 39. hafta karşılaşmasında Kasımpaşa, Alanyaspor'u konuk etti.

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Kasımpaşa'nın 3-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Kasımpaşa'ya galibiyeti getiren golleri 45+2. dakikada Thelin ile 36. ve 60. dakikalarda Hajradinovic kaydetti.

Bu sonucun ardından 5 maç aradan sonra galibiyet alan Kasımpaşa, 40 puanla 16. sırada yer aldı. Alanyaspor ise 57 puanla 5. sırada yer buldu.


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