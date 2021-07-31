Beşiktaş, Kayserispor’a 3-0 mağlup oldu

Beşiktaş, Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’nde oynanan hazırlık maçında Kayserispor’a 3-0 yenildi.

cumhuriyet.com.tr
31 Temmuz 2021 Cumartesi, 20:57
Beşiktaş, Kayserispor’a 3-0 mağlup oldu
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Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, hazırlık maçında Kayserispor’la karşı karşıya geldi. Maça baskılı başlayan Beşiktaş, aradığı golü bulamazken savunmada boşluklar bıraktı.

20. dakikada Josef de Souza ile gole yaklaşan siyah-beyazlı takım pozisyondan yararlanamadı.

LUCASEN’DEN İKİ GOL

Maçın 23. dakikasında ceza sahasında topla bulaşan Lucasen, takımının üstünlük golünü kaydetti. Altı dakika sonra gelişen kontra atakta Avramovski’nin içeriye çevirdiği topta Lucasen, topu baş kaleye gönderirken kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti. 

İKİNCİ YARI ALTI DEĞİŞİKLİK

Karşılaşmanın ikinci yarısına altı değişiklikle başlayan Beşiktaş, farkı azaltmaya çalışırken yakaladığı pozisyonları değerlendiremedi.

76. dakikada Kayserispor’da Ramazan Civelek'in ara pasıyla topla bulaşan Gökhan Sazdağı, topu ağlara göndererek takımının üçüncü golünü kaydetti. Maçın kalan bölümünde başka olmazken Kayserispor rakibini 3-0 mağlup etti.

Beşiktaş yeni sezon öncesindeki bir diğer hazırlık maçında 6 Ağustos’ta Adana Demirspor’la karşılaşacak. 


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