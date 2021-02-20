Albayrak'ın avukatından "Damat nerede?" sorusuna dava

20 Şubat 2021 Cumartesi, 19:35

CHP'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Para nerede? Kayıp... Peki 'damat' nerede? Sen de oyna, firari damadı bul. Arkası yarın" ifadeleri yer aldı. Görevinden istifa ettikten sonra bir daha görülmeyen eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın avukatı İsa Sinan Göktaş, CHP’nin müvekkiline yönelik söylemlerine ilişkin dava açacaklarını duyurdu.

Konuya dair açıklamasını Twitter hesabından paylaşan ve “Son dönemde Sn. Berat Albayrak hakkında ana muhalefet partisi tarafından başlatılan, yazılı, görsel ve sosyal medya mecralarında yer alan çirkin iftira ve karalama çalışmalarına karşılık bu açıklamanın yapılmasına gerek görülmüştür” diyen Göktaş, Merkez Bankası’nın herhangi bir miktarda döviz ya da TL cinsinden kaynağının farklı yere transfer edilme ya da yok olma durumunun olmadığını öne sürdü.

Ana muhalefetin ve kimi çevrelerin Albayrak’a karşı ‘algı operasyonu’ yaptığını iddia eden Göktaş, “Kamuda görev aldığı süre zarfında Sn. Berat Albayrak’ı; yalan ve iftiralarla, terör örgütlerinin izlediği taktik ve algı operasyonları ile nefret objesi haline getirmeye çalışanların bir kez daha aynı oyunu devreye aldıkları görülmektedir” ifadelerini kullandı.

Göktaş, Albayrak’ın bakanlığı döneminde ‘bu ülkenin insanının, esnafının, çiftçisinin, zanaatkarının ve sanayicisinin yanında olduğunu’ savundu. Albayrak’ın ‘terör örgütünün saldırılarına ve tüm zorluklara rağmen’ önemli adımlar attığını ileri süren Göktaş, “Döneminde temelleri atılan bor fabrikaları, sürdürülebilir enerji sistemleri üretim fabrikaları (rüzgar ve güneş enerjisi), Doğu Akdeniz de oyun değiştiren sondaj gemileri vs ile ana muhalefetin tarihi boyunca hayal edemeyeceği hizmetleri bu millet için gerçekleştirmiş olmanın şükrünü ifa etmektedir” dedi.

Açıklamasında CHP’yi de hedef alan Albayrak’ın avukatı, “Bünyesinde meydana gelen tecavüz skandallarına karşı üç maymunu oynayan ve teröre verdikleri destek afişe olunca ahlaki meşruiyetini kaybeden ana muhalefet, görülüyor ki bütün etki ajanlarıyla birlikte bir nefret objesi olarak Sayın Albayrak’ı seçmiştir” yorumunda bulundu.

Albayrak’tan görevinden ayrıldıktan sonra haber alınamamasına da değinen Göktaş, “Görev süresi boyunca Türkiye Cumhuriyeti tarihindeki hiçbir bakanın karşılaşmadığı yalan, iftira ve ahlaksız saldırılara maruz kalan Sn. Berat Albayrak görevinden ayrıldığı günden bu yana normal bir Türk ailesinde olduğu gibi evinde eşi ve çocukları ile zaman geçirmektedir” aktarımını yaptı.

Göktaş, Albayrak hakkındaki söylemler nedeniyle dava açacaklarını kaydederek, açıklamasını şu ifadelerle sonlandırdı:

“Bu mesnetsiz ve suç konusu imaların Sn. Albayrak’ın itibarına yönelik ve kişilik haklarına saldırı mahiyetinde ifadeler olduğunda tereddüt yoktur. Bu ifadelere ve saldırılara karşı da tarafımızca her türlü yasal yola başvurulacaktır.

Açılacak 500.000 TL’lik davadan kazanılacak tazminat tutarı hain terör örgütü PKK ile mücadelede şehit düşen kahramanlarımızın ailelerine bağışlanacaktır. Kamuoyunun bilgisine saygıyla arz olunur.”