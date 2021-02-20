CHP'den beklenen 'Damat' açıklaması geldi
CHP'nin dün gece 'Damat' firarda başlığıyla bir video yayımlayarak, yarın saat 13.00’te “damadı buluyoruz” açıklamaları sonrası gözler yapacağı açıklamaya çevrilmişti. CHP'den beklenen açıklama geldi. Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Para nerede? Kayıp... Peki 'damat' nerede? Sen de oyna, firari damadı bul. Arkası yarın" ifadeleri yer aldı.
CHP, Hazine ve Maliye Bakanlığı görevinden Instagram hesabından yaptığı paylaşımla istifa eden ve bir daha da gözükmeyen Berat Albayrak'la ilgili bir klip hazırladı. CHP'nin dün gece resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda "Merkez Bankası’nın 128 milyar doları kayıp ama sorumlusu 'damat' firarda... Yarın saat 13.00’te damadı buluyoruz" denildi.
Dün gece saatlerinde paylaşılan video sonrası gözler bugün saat 13.00'te CHP'nin yapacağı açıklamaya çevrilirken, CHP'den beklenen açıklama geldi.
CHP'nin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
“Para nerede? Kayıp... Peki 'damat' nerede?
Sen de oyna, firari damadı bul. Sağı gösteren büyüteç
Arkası yarın...”
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