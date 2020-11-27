Albayrak'ın ikinci 'af talebi' de kabul edildi

27 Kasım 2020 Cuma, 16:28

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak'ın Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan istifa etmesine rağmen Varlık Fonu yönetimindeki görevini sürdürdüğü öne sürülmüştü.

Sessizliğe bürünen Albayrak'ın bugün Vahdettin Köşkü'nde yapılacak Varlık Fonu Yönetim Kurulu toplantısına katılıp katılmayacağı merak konusuydu.

İletişim Başkanlığı, Berat Albayrak ile Arda Ermut'un Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu'ndan ayrıldıklarını duyurdu.

İletişim Başkanlığı, daha önce Hazine ve Maliye Bakanlığı görevindeki istifasını 'af talebi' olarak değerlendirdiği Albayrak’ın Varlık Fonu yönetimindeki görevindeki ayrılığını da ‘af talebi’ olarak değerlendirmesi dikkat çekti.

AHMET BURAK DAĞLIOĞLU KİMDİR?

Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu Üyeliğine Ahmet Burak Dağlıoğlu Cumhurbaşkanı tarafından atandı.

Dağlıoğlu, Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi mezunu. Geçmişte Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi Mezunları ve Mensupları Derneği genel sekreterliği de yapan Dağlıoğlu aynı zamanda Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi mezunu. IE Business School’da Global Master in Finance ve Bahçeşehir Üniversitesi Strategic Marketing and Brand Management alanlarında çift mastır yapan Dağlıoğlu Yatırım Ajansı’nda Newyork’ta görev yaptı. Başbakanlık’ta geçmişte Yatırım Ajansı Başkan Yardımcılığı’nda bulunan Dağlıoğlu, yine aynı kurumda Kamu-Özel Sektör İş Birliği Daire Başkanliğı görevini de ifa etti.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkan Yardımcısı Ahmet Burak Dağlıoğlu, Nisan ayında Alternatif Bank ve Commercial Bank’ın katkılarıyla Katar'ın başkenti Doha’da düzenlenen etkinlikte Katarlı yatırımcılar, portföylerinde Türk startupları barındıran girişim sermayesi fonlarıyla görüşmüştü. Dağlıoğlu, burada yaptığı konuşmada, “Türkiye’de yerleşik Katarlı şirketlerin doğrudan yabancı yatırım hisselerinin toplam değeri ise 5,5 milyar dolar seviyesine ulaştı” demişti.