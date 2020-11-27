Berat Albayrak iddiası: O görevinden de 'affını istedi'
Hazine ve Maliye Bakanlığı görevinden istifa eden Berat Albayrak’ın Varlık Fonu’ndaki görevinden de ‘affını istediği’ iddia ediliyor.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak'ın Hazine ve Maliye Bakanlığından istifa etmesine rağmen Varlık Fonu yönetimindeki görevini sürdürdüğü öne sürülmüştü. Albayrak, istifa ettiği günden bugüne kadar da kamuoyu önüne çıkmamıştı.
Sessizliğe bürünen Albayrak'ın bugün Vahdettin Köşkü'nde yapılacak Varlık Fonu Yönetim Kurulu toplantısına katılıp katılmayacağı merak konusu.
Odatv'nin haberine göre AKP Genel Merkezi kaynakları, Albayrak'In toplantıya katılmayacağını, Berat Albayrak'ın bu görevden de sağlık sorunları ve ailesine zaman ayırmak istemesi nedeniyle "affını istediğini" söyledi.
Eski CHP Milletvekili, gazeteci Barış Yarkadaş da konula ilgili kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Edindiğim bilgiye göre, Albayrak bu görevden de 'affını istedi.' Albayrak, bugün Vahdettin Köşkü'nde yapılacak olan VF toplantısına da katılmayacak” dedi.
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