Albayrak’ın istifa duyurusu Almanya’nın gündeminde
Alman Bild Gazetesi, Bakan Berat Albayrak’ın Instagram üzerinden istifa kararı aldığına dair paylaşımı ile ilgili kapsamlı bir haber hazırladı. Bild, Albayrak'ın bu kararını TL’yi eriten ekonomik krize bağladı. Bild, 5 maddede istifaya varan durumu özetledi.
Almanya’nın en çok satan gazetesi Bild, diğer Avrupa medyası gibi Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın istifa paylaşımını manşete taşıdı. Bild, “Türkiye'de büyük olay. Erdoğan'ın damadı, maliye bakanlığından istifa etti” başlığını kullandı.
Gazete, Maliye Bakanı Albayrak'ın, Erdoğan'ın desteğine rağmen zor zamanlar geçirdiğini belirtti.
“KONUŞURKEN BİLE PİYASA SALLANDI”
Sözcü'den Ali Gülen'in haberine göre Bild, “Türkiye derin bir ekonomik kriz içinde. Albayrak, Türkiye ekonomine yönelik üç yıllık planını bir kaç hafta önce sundu. Konuşmalar sırasında bile piyasalar panikleyip tepki gösterdi. Türk lirası aylardır her hafta yeni bir rekor kırıyor. Bir yıl öncesine göre dolar yüzde 49 daha pahalı. Bir Euro 10.18'e kadar çıktı. Bir yıl içinde Euro’nun değeri yüzde 60 arttı” diye yazdı.
TL'NİN DEĞER KAYBININ 5 NEDENİNİ AÇIKLADILAR
Gazete, Albayrak'ın gidişini Türkiye'deki son ekonomik duruma bağlarken, son beş yılda yaşananları ve Türk Lirası’ndaki düşüşün nedenlerini de şöyle sıraladı:
- Şu anda dolar, 2015'in sonundaki değerinin üç katı. Artış yüzde 192. Euro'daki artış ise yüzde 224. Bu, ithal edilen malların Türkler için daha pahalı olması demek.
- Erdoğan alışılmışın dışında bir para politikası izliyor. Sık sık, faizi tüm kötülüklerin anası olarak niteliyor. Erdoğan, geçen haftaki açıklamasında, “faiz, kur, enflasyon” şeytan üçgeni ile mücadele ettiklerini söylemişti.
- Ülkede yüksek enflasyon var. TÜİK'in verilerine göre eylülde fiyatlar, bir önceki eylül ayına göre yüzde 11.75 arttı.
- Döviz getiren bir alan olan turizm gelirlerinin corona virüsü salgını nedeniyle düşmüş olması.
- Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından alınan siyasi ve diplomatik hamleler. Gazete, Libya, Suriye operasyonları ve Yunanistan- Kıbrıs konusu ile birlikte AB ile olan çekişmeleri örnek gösterdi.
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