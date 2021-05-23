Aleksandar Mitrović’i Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın radarında
Premier Lig'de küme düşen Fulham'da forma giyen Aleksandar Mitrovic ile Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın ilgilendiği iddia edildi.
Süper Lig’i şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş ve ligi 3.sırada bitiren Fenerbahçe'nin, Premier Lig'in bitmesine 3 hafta kala küme düşmeyi garantileyen Fulham’ın Sırp forveti Aleksandar Mitrovic ile ilgilendiği iddia edildi.
Sırbistan'ta yayın yapan Blicsport'ta yer alan haberde Aleksandar Mitrovic’in Fulham’ın küme düşmesinin ardından takımdan ayrılmak istediği belirtildi.
Fulham ile sözleşmesi 2024 bitecek Sırp golcünün, Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın teklifine sıcak baktığı ifade edildi.
Haberde, gelecek sezon Roma'nın başına geçecek Jose Mourinho'nun da Mitrovic'i yakından takip ettiği belirtildi.
Aleksandar Mitrovic, bu sezon Fulham formasıyla çıktığı 27 maçta, 3 kez rakip fileleri havalandırıken 3 asist yaptı.
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