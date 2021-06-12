Aleksander Ceferin: “Bu formata devam edeceğimiz sanmıyorum”

12 Haziran 2021 Cumartesi, 14:10

Aleksander Ceferin, İtalya’da yayın yapan Rai kanalına verdiği röportajda Avrupa Futbol Şampiyonası’nın formatına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ceferin, mevcut formatın tekrar uygulanmasının zor olduğunu belirtirken şunları söyledi: “Açıkçası ben bu formatın devam etmesi taraftarı değilim. Önümüzdeki turnuvalarda bunu teklif edeceğimizi sanmıyorum. Turnuva ile ilgili umutluyum. Futbol insanlara umut veriyor.”

“ADALET YAVAŞ İŞLİYOR AMA ELBET GELECEK”

Ceferin, UEFA Disiplin Komisyonu’nun Avrupa Süper Ligi’nden çekilmeyen Real Madrid, Barcelona ve Juventus hakkındaki soruşturmayı askıya almasıyla ilgili ise şunları söyledi, “ Adalet yavaş ilerliyor ama elbet gelecek. Önce hukuki meseleleri çözüyoruz. Sonrasında ileriye bakacağız.”