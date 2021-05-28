Tanık, Ümitcan Uygun'un Aleyna Çakır'ı zorla çalıştırıp şiddet uygulandığını anlattı

28 Mayıs 2021 Cuma, 19:26

Ankara 17. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya başka bir suçtan cezaevinde tutuklu olarak bulunan sanık Ümitcan Uygun, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS)’le katılırken, tutuksuz olarak yargılanan Enes Ö. ve avukatlar salonda bulundu. Mahkeme heyeti tarafından Covid-19 tedbirleri kapsamında duruşma salonuna basın mensubu ve izleyici kabul edilmedi.

Aleyna Çakır olarak bilinen ve gerçek adı olan Sema Esen'e yönelik ‘konut dokunulmazlığına ihlal’ ve ‘tehdit’ suçlarıyla hakim karşısına çıkan Ümitcan Uygun ve Enes Ö. haklarındaki suçlamalara karşı savunma yaptı. Duruşmada tanık olarak dinlenen Esen’in ev arkadaşı Sera E., Esen’in birçok kez şiddete maruz kaldığını ve Ümitcan Uygun tarafından zorla çalıştırıldığını söyledi. Uygun, bu suçlamaları kabul etmedi.

Esen’in avukatı Umur Yıldırım, sonraki duruşmada mütalaanın açıklanmasını beklediğini söyleyerek, “Dava için önemli olan bir tanığı dinlettik. Tanık, Aleyna’nın şiddete maruz kaldığını ve zorla çalıştırıldığını açıkça söyledi. Aslında bu dosya, Aleyna’ya geliyorum diyen bir ölümün dosyasıydı. Tanık bazı şeyleri gerçekliğe kavuşturdu. Mahkeme tarafından istenen HTS kayıtlarını, ev sahibinin beyanını ve fatura abonelikleri geldi. Bunların dosyayı açıklığa kavuşturduğunu düşünüyorum. Sonraki duruşmada mütalaanın açıklanmasını bekliyoruz” diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

Aleyna Çakır (Sema Esen), 3 Haziran'da 2020’de Keçiören ilçesindeki evinde boynunda iple ölü bulunmuştu. Sevgilisi olduğu belirtilen Ümitcan Uygun'un, daha önce Esen'e şiddet uyguladığı anlara ait görüntüler, ölümünden kısa süre sonra sosyal medyada dolaşıma girmişti. Bunun üzerine Ümitcan Uygun, gözaltına alınıp ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı. Gösterilen tepkiler üzerine konu hakkında soruşturma başlatan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ardından Uygun hakkında “konut dokunulmazlığını ihlal” suçundan dava açtı. Çakır’ın şüpheli ölümüne dair hakkında herhangi bir dava açılmayan Uygun, bu davadan da tutuksuz yargılanıyor.

Aleyna Çakır'ın ailesi, kızlarının ölümünden Ümitcan Uygun'u sorumlu tutarken Uygun'un annesi Gülay Uygun, 17 Eylül akşamı, Ankara Keçiören'de bir akrabasının evine yakın dağlık alanda başından silahla vurulmuş halde ölü bulunmuştu.

Günlerce televizyon programına katılan Aleyna Çakır'ın babası Mehmet Esen ve ailesi, kızlarının ölümünden Ümitcan Uygun'u sorumlu tuttu. Bu arada soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumu Biyoloji İhtisas Dairesinde yapılan DNA incelemesinde Aleyna Çakır'da tespit edilen sperm ve dokuların Ümitcan Uygun'a ait olduğu belirlendi.