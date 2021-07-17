Aleyna Çakır’ın ölümünün baş şüphelisi Ümitcan Uygun tahliye edildi

17 Temmuz 2021 Cumartesi, 09:26

Ankara'da evinde şüpheli şekilde ölü bulunan Aleyna Çakır'ın ölümünün baş şüphelisi olan ve uyuşturucu madde kullandıkları görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşmasının ardından tutuklanan Ümitcan Uygun, tahliye edildi.

Gelişmeyi Uygun'un avukatı Çağatay Cengiz, sosyal medya hesabından duyurdu.

Cengiz, şu ifadeleri kullandı:

"Hukuka aykırı olarak 6 aydır tutuklu olan müvekkilim Ümit uygun tahliye oldu"