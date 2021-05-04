Aleyna Tilki: "Starım’ dedim, kapıdan kovuldum"

04 Mayıs 2021 Salı, 09:34

Şarkıcı Aleyna Tilki, Enis Arıkan'ın Exxen'deki programına katıldı. Warner Music'ten İngilizce parçası 'Retrograde'i çıkaran genç şarkıcı, samimi bir itirafta bulundu.

21 yaşındaki Tilki, "İlk zamanlar şirkete gidip, 'Beni en yetkili kişiyle görüştürün. Ben Türkiye'de inanılmaz popüler ve starım' dedim ama kapıdan kovuldum. Daha 16 yaşındaydım. Sonra onların CEO'su benim için İstanbul'a geldi" açıklamasını yaptı.



"BU DESTEĞE İHTİYACIM VARDI"

Instagram’da 2 milyondan fazla takipçisi bulunan Aleyna Tilki’ye yeni şarkısı ile ilgili aldığı geri dönüşler sorulmuştu.

Tilki, “Harika tepkiler alıyorum. Özellikle Latin Amerika, Hindistan ve Kuzey Avrupa'dan çok güzel tepkiler alıyorum. Bunların dışında Türkler zaten beni çok güzel destekliyor. Bu desteğe ihtiyacım vardı ve sağ olsunlar bana bu desteği verdiler” ifadelerini kullanmıştı.