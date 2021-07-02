Ali Akman, Frankfurt antrenmanında şov yaptı

02 Temmuz 2021 Cuma, 18:49

Bursaspor'da çıktığı 45 maçta 14 gol atıp 5 asist üretti.

Bursa ekibinden bedelisiz bir şekilde Frankfurt'a transfer olan Ali Akman antrenmanda gösterdiği performans ile Almanları kendisine hayran bıraktı.

İşte o anlar:

?? Frankfurt antrenmanında Ali Akman şov! pic.twitter.com/LH1OrjNjOm — Cumhuriyet Spor (@SporCumhuriyet) July 2, 2021



