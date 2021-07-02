Ali Akman, Frankfurt antrenmanında şov yaptı
Bursaspor'dan Frankfurt'a transfer olan Ali Akman, Frankfurt antrenmanında yaptıklarıyla parmak ısırttı.
Bursaspor'da çıktığı 45 maçta 14 gol atıp 5 asist üretti.
Bursa ekibinden bedelisiz bir şekilde Frankfurt'a transfer olan Ali Akman antrenmanda gösterdiği performans ile Almanları kendisine hayran bıraktı.
İşte o anlar:
?? Frankfurt antrenmanında Ali Akman şov! pic.twitter.com/LH1OrjNjOm— Cumhuriyet Spor (@SporCumhuriyet) July 2, 2021
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