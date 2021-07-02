Ali Akman, Frankfurt antrenmanında şov yaptı

Bursaspor'dan Frankfurt'a transfer olan Ali Akman, Frankfurt antrenmanında yaptıklarıyla parmak ısırttı.

cumhuriyet.com.tr
02 Temmuz 2021 Cuma, 18:49
Ali Akman, Frankfurt antrenmanında şov yaptı
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Bursaspor'da çıktığı 45 maçta 14 gol atıp 5 asist üretti. 

Bursa ekibinden bedelisiz bir şekilde Frankfurt'a transfer olan Ali Akman antrenmanda gösterdiği performans ile Almanları kendisine hayran bıraktı.

İşte o anlar:



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