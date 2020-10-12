Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'nun oy oranları yükselişte
"Bu pazar seçim olsa kime oy verirsiniz?" sorusuna yanıt veren yurttaşların Gelecek Partisi ve Deva Partisi'ne ilgisi artıyor. AKP ve Cumhur İttifakı'nın eridiğini, AKP'nin 2002'deki oy oranına düştüğünü gösteren araştırmanın en çarpıcı bölümlerinden birisi de yeni kurulan siyasi partilerin aldığı oy oranları oldu.
Aralık 2019'dan bu yana her ay düzenli olarak Gündemetre adı altında siyasal ve toplumsal araştırmalar serisi gerçekleştiren Yöneylem Araştırma'nın son verileri dikkat çekiyor.
AKP ve Cumhur İttifakı'nın eridiğini, AKP'nin 2002'deki oy oranına düştüğünü gösteren araştırmanın en çarpıcı bölümlerinden birisi de yeni kurulan siyasi partilerin aldığı oy oranları oldu.
Araştırma, kantitatif araştırma tekniklerinden kota esasına dayalı anket yöntemiyle, 26 istatistiki bölgeye bağlı yerleşim yerlerinde 2 bin 402 görüşme yapılarak tamamlandı.
Araştırmanın alan uygulaması, 23-27 Eylül 2020 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Raporlamada, frekans analizleri, anlamlılık testleri, korelasyon tekniklerinden yararlanıldı ve çeşitli histogramlar kullanıldı. Araştırmanın örneklem büyüklüğü, Türkiye genelinde %95 güven aralığında +/- %2 hata payıyla çözümleme yapmaya olanak sağlandı.
Araştırmaya göre Türkiye'nin acilen çözülmesi gereken sorunlarının ilk 5’inden 3’ü ekonomi konulu. Ekonomik sorunlar, yurttaşların en önemli gündemi olan koronavirüs salgınından daha fazla dile getiriliyor. Okulların açılmasıyla birlikte eğitim meselesi, acilen çözülmesi gereken sorunlar arasında beşinci sıraya yükselmiş durumda.
"Önümüzdeki pazar günü milletvekili seçimleri yapılacak olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz?" sorusuna yurttaşlar aşağıdaki cevapları verdi.
Cevaplara göre siyasi gelecekleri merak konusu olan Ali Babacan'ın Deva Partisi ve genel başkanlığını Ahmet Davutoğlu'nun üstlendiği Gelecek Partisi'nin de oy oranları da ortaya çıktı. Kararsızlar dağıtıldığında Deva Partisi'nin yüzde 3, Gelecek Partisi'nin yüzde 1.3 oranında oy aldığı, iki partinin toplam oyunun yüzde 4.3 olduğu ortaya konuyor.
AKP - % 30.7
CHP - % 24.8
HDP - % 10.5
MHP - % 7.7
İYİP- % 9.8
SP - % 1.1
GP - % 1.2
DP - % 2.7
KARARSIZ - % 4.5
OY KULLANMAYACAK - % 6.1
CEVAP YOK - % 0.3
En Çok Okunan Haberler
- Son araştırmada AKP'ye büyük şok
- İşte Kılıçdaroğlu'na sunulan son araştırma
- Nagehan Alçı tarikatını açıkladı!
- İçişleri Bakanı hangi cemaatten
- KKTC'de seçimin sonucu belli oldu
- Fatih Portakal ayrılınca ilk teklif bana yapıldı
- Babacan'dan iktidara: Cesaretiniz varsa...
- Matematikten kıstı dine ekledi
- Soylu, yazarımız Terkoğlu'na yanıt verdi
- Millet İttifakı’nın oy oranını açıkladı
Video Haberler
- Maltepe'deki cinayetin ardından kan donduran itiraf!
- Maskesiz kuryenin 5 yıla kadar hapsi istendi
- Sevimli su samuru Elazığ'da durulanırken görüntülendi
- Ansızın yola fırlayan çocuğa çarptı, öldüresiye dövüldü
- Kadınlar saç saça baş başa kavga etti! O anlar kamerada
- Geleneksel Yalan Yarışması'nın ödülü de yalan çıktı
- Metrobüsler yine tıklım tıklım
- Marmara’da denizanası istilası
- Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu!
- Youtube kanalı kuran Fatih Portakal amacını açıkladı!
En Çok Okunan Haberler
- Son araştırmada AKP'ye büyük şok
- İşte Kılıçdaroğlu'na sunulan son araştırma
- Nagehan Alçı tarikatını açıkladı!
- İçişleri Bakanı hangi cemaatten
- KKTC'de seçimin sonucu belli oldu
- Fatih Portakal ayrılınca ilk teklif bana yapıldı
- Babacan'dan iktidara: Cesaretiniz varsa...
- Matematikten kıstı dine ekledi
- Soylu, yazarımız Terkoğlu'na yanıt verdi
- Millet İttifakı’nın oy oranını açıkladı