Ali Babacan’dan Erdoğan’a normalleşme tepkisi
DEVA Partisi lideri Ali Babacan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dün yaptığı ‘kontrollü normalleşme’ açıklamalarına tepki gösterdi: 'Kontrol kimde?...'
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘kontrollü normalleşme’ açıklamalarını hatırlatarak iktidarın salgın politikasına Twitter’dan tepki gösterdi.
Twitter’dan paylaşımda bulunan Babacan “Sayın Erdoğan ‘Kontrollü normalleşme’ dedi, duydunuz mu? Aşı yok. Vatandaşa destek yok. Kepenkler kapalı. Türkiye başka ülkelerin kırmızı listesinde. Şampiyonlar Ligi ve Formula 1 ülkemizden alındı. Kontrol kimde? Görünen o ki salgınla mücadelede kontrol virüste” ifadelerini kullandı.
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