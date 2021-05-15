Davutoğlu’ndan Erdoğan’a: “Biz yıllarca yüz yüze konuştuk, aracıya gerek yok”

15 Mayıs 2021 Cumartesi, 10:00

Twitter’dan paylaşımda bulunan Davutoğlu, şunları kaydetti:

“Sayın Erdoğan bir gazeteci üzerinden bizi içimizdeki Mescid-i Aksa’ları yıkmakla suçladı. Sayın Erdoğan, biz yıllarca yüz yüze konuştuk, aracıya gerek yok. Allah’ın şahit olduklarını kulların da bilmesi için, istediğin kanalda her şeyi konuşmaya hazırım, hodri meydan”









NE OLMUŞTU?

Abdulkadir Selvi , yazısında 'Bunlar da içimizdeki Mescid-i Aksa’ları yıkmak istiyorlar' dedi. Peki uluslararası sistem Erdoğan’ı neden yıkmak istiyor, Erdoğan’ı tasfiye planında yer alanlar neye hizmet ediyor? Erdoğan bir cümle ile yanıtını verdi. 'Bunlar da içimizdeki Mescid-i Aksa’ları yıkmak istiyorlar' dedi." ifadelerini kullanmıştı.