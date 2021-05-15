Davutoğlu’ndan Erdoğan’a: “Biz yıllarca yüz yüze konuştuk, aracıya gerek yok”
Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Twitter üzerinden çağrı yaptı. Erdoğan’ın bir gazeteci üzerinden kendisini suçladığını iddia eden Davutoğlu "hodri meydan" dedi.
Twitter’dan paylaşımda bulunan Davutoğlu, şunları kaydetti:
“Sayın Erdoğan bir gazeteci üzerinden bizi içimizdeki Mescid-i Aksa’ları yıkmakla suçladı. Sayın Erdoğan, biz yıllarca yüz yüze konuştuk, aracıya gerek yok. Allah’ın şahit olduklarını kulların da bilmesi için, istediğin kanalda her şeyi konuşmaya hazırım, hodri meydan”
NE OLMUŞTU?
Abdulkadir Selvi , yazısında 'Bunlar da içimizdeki Mescid-i Aksa’ları yıkmak istiyorlar' dedi. Peki uluslararası sistem Erdoğan’ı neden yıkmak istiyor, Erdoğan’ı tasfiye planında yer alanlar neye hizmet ediyor? Erdoğan bir cümle ile yanıtını verdi. 'Bunlar da içimizdeki Mescid-i Aksa’ları yıkmak istiyorlar' dedi." ifadelerini kullanmıştı.
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