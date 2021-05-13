Ali Erbaş minbere yine kılıçla çıktı
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ayasofya'da kılınan bayram namazında minbere yine kılıçla çıktı.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ayasofya'da kılınan bayram namazında minbere yine kılıçla çıktı.
Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesinin ardından ilk bayram namazı bugün kılınırken; namazda Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın elindeki kılıç dikkat çekti.
Danıştay 10. Dairesi'nin camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etmesinin ardından AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Diyanet'e devredilen Ayasofya'da ilk namaz geçtiğimiz temmuz ayında kılınmıştı.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ayasofya'daki ilk namazda da kılıç ile hutbe vermişti.
Video Haberler
- Dünyanın en büyük ikinci balinası Mersin'de karaya vurdu
- CHP'den Soylu'ya: Derhal istifa et 'Temiz Süleyman'
- Rus ve Fransız uçakları karşı karşıya geldi
- İsrail’i protesto için İstanbul’da araçlarını yaktılar
- TRT Arabi muhabiri saldırıya canlı yayında yakalandı
- Gölete düşen kediyi boğulmaktan kurtardı
- Kaftancıoğlu: Ben dün neysem bugün de oyum
- Dikkat! Baklava ustası uyardı
- Pişmiş tavuk almaya gidiyorum dedi, cezadan kaçamadı
- Dünyanın en zehirli yılanları Şanlıurfa’da görüldü
En Çok Okunan Haberler
- Berat Bey'e sen beni düşman etmedin mi?
- Mehmet Ağar özür diledi
- AKP'den Peker'in yayınladığı videolarla ilgili açıklama
- Gülen'in gönlünü almak için Pensilvanya'ya adam gönderdi
- Başarır, Peker’e sağlanan korumanın belgesini paylaştı
- Mafya çatışmasında öldürüldü, fotoğrafları dikkat çekti
- Peker'in iddiaları üzerine Soylu'dan açıklama
- AKP ve MHP'nin oylarında hızlı düşüş
- Esnaf anketinde Millet İttifakı sürprizi
- Soylu, Peker'in işaret ettiği kişinin nikâh şahidi çıktı