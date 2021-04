CHP'li Altay'dan Ali Erbaş'ın, "imtihan' açıklamasına sert tepki

14 Nisan 2021 Çarşamba, 16:09

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, TBMM’de basın toplantısı düzenledi. Engin Altay’ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

ERDOĞAN’I TEBRİK EDİYORUM, HELAL OLSUN

Recep Tayyip Erdoğan’ı tebrik ediyorum, helal olsun! Türkiye’ye bir dünya bir Avrupa şampiyonluğu kazandırdı. Enflasyonda dünya, vakada Avrupa şampiyonu. Türkiye’yi bir felakete sürüklediğinin altını çizmem lazım. Türkiye’nin enflasyonda dünya şampiyonu olması, vaka sayılarında Avrupa şampiyonu olması hepimiz için bir utanç vesilesidir. Erdoğan’ı aziz milletimizin takdirine havale ediyorum.

BİR FELAKETE GİDİYORUZ

Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası kimi düzenlemeler açıklandı. Saray başka İçişleri Başkanı başka bir şey söylemiş. Basiretsizliğin tipik örneğidir. Aylardır ters mekanizma çalıştığını söyledim. Sağlık Bakanı Cumhurbaşkanını, Bilim Kurulu da Sağlık Bakanı’nı dinliyor. Bilim Kurulu üyelerine sesleniyorum. Pazartesi günü aldığınız kararlar ile dünkü Bakanlar Kurulu kararlarıyla uyuşuyor mu? Bu işin sorumluluğunu Erdoğan 84 milyona çıkardı, iki gün sonra tamamını size çıkarırsa şaşırmayın. Bilime kulak verin, elinizi vicdanınıza koyun. Pazartesi ne karar aldıysanız kamuoyu ile paylaşmak zorundasınız. Gerek Bilim Kurulu üyeleri gerek Tabipler Birliği, hükümetin söylediğinin tam tersini söylüyor. Vaka sayılarında Avrupa birincisiyiz. Her 100 kişinin 20’si pozitif çıkıyor. Yatak için insanlar torpil yapsın diye siyasetçilere telefon açıyor. Yatak yok, aşı yok. Bir felakete gidiyoruz. COVİD-19 ile yürütülen sözde mücadeleden dolayı CHP olarak, ‘canını kaybeden her bir vatandaşımızın mesuliyeti Erdoğan’a aittir’ diyoruz ama siz böyle devam ederseniz bu mesuliyete dahil etmek benim görevim.

150 MİLYON DOZ AŞI GÖNDERMEKTEN VAZGEÇ

Her vebalin bir bedeli olur, sen bu bedeli ödeyeceksin. Siyasi, hukuki, mahşeri ayağı var. Sen bu bedeli ödeyeceksin. İnsanımızın sağlığı ile kumar oynamaktan vazgeçmesi, inat siyasetinin bırakmaması lazım. Sorumluluğu 84 milyona yükleme. Bir doz aşı bile çok kıymetliyken, sen dünyaya caka satmak için Libya’ya 150 milyon doz aşı göndermekten vazgeç. Eve lazım olan camiye haram. Kapıda alacaklı beklerken pencereden sadaka verilmez. Ben aslında Sayın Kılıçdaroğlu, Akşener, Babacan, Davutoğlu ve Karamollaoğlu’na da sitem edeceğim. Adil olanı Kemal Kılıçdaroğlu ve diğer muhalefet liderleri söyledi diye inatla doğrulardan kaçan bir Erdoğan ile karşı karşıyayız. Söyledikleri için kulak vermiyorsan, ben gider söylerim. ‘Erdoğan inatlaşıyor, siz doğruları söylemeyin’ derim.

SORUMLU RECEP TAYYİP ERDOĞAN

Ak Parti kurultayından bir hafta sonra Türkiye tablosu. İnsan hayatını tehlikeye sokmak TCK’ya göre suçtur. Pankart söktürmek için yarışan savcılara söylüyorum. Türkiye’nin bu renge boyanmasının sebebi, AK Parti kurultayının yansımasıdır. Bu tablonun tek sorumlusu Recep Tayyip Erdoğan... Aşı kuyruklarında bekleyen insanları kenarda tutup, özel VİP aşılamayın. Adil olun. 84 milyonu bir görün. Özellikle bu ayda bir görün.

ARTIK KİMSE BUNLARI YEMİYOR

Kimse kusura bakmasın, 128 milyar doları sormaya devam edeceğiz. Nerede olduğunun sorulmasını engellemek ve hesabını aziz milletimize vermemek namertliktir. Merkez Bankası, listeler halinde gün tarih saatle, ne kadar döviz alındı satıldı yayınlardı. Şimdi hükümetin her bir üyesinden ayrı ses. Hamza Dağ, ‘kasada’ diyor. Canikli, ‘altın aldık, milletin yastığının altında’ diyor. Dün de KİT Komisyonu Başkanı, ‘kur atağına karşı kullandık.’ Maşallah iyi ki kullandın. Dolar 4.7’den 8.2’ye çıkmış. Nasıl kullandıysa. Ya da ‘COVİD ile mücadelede kullandık.’ Kullanmaz olsaydın, Avrupa’da birinciyiz. Ya da diyor ki ‘TL’nin itibarı için kullandık.’ Kullanmaz olsaydın dünyada birinciyiz. 128 milyar dolar ile ilgili olarak Recep Tayyip Erdoğan’ın söylediklerinden hangisi akla yatkındır? A şıkkı, yerinde duruyor. B şıkkı, salgında harcadık. C şıkkı, döviz işlemleri için kullanıldı. D şıkkı, hiçbiri. 84 milyon der ki ‘D şıkkı.’ Erdoğan’a bunu sormaya devam edeceğiz. Her yağma ve talanda ve her fiyaskodan sonra Erdoğan ‘Türkiye, darbe, ekonomik çetelerle mücadelede kritik noktaya geldi.’ Bitmedi senin kritik noktan! Her beceriksizlikten sonra Türkiye kritik bir mücadeleye geldi! Geç bunları geç. Artık kimse bunları yemiyor...

SAVCILAR VİNÇ KİRALAMA YARIŞINA GİRİYOR

Savcılar vinç kiralama yarışına girmiş. Erdoğan’a sesleniyorum: CHP’yi şeffaf devlet mücadelesinde yıldıramazsın. Genel Başkan Kılıçdaroğlu’ndan yalın bir üyeye kadar 11 milyon CHP’li demokrasi mücadelesi vermeye devam edecek. CHP il ve ilçe başkanlıklarının önünden o vinçleri, özel kuvveti, savcıları çek. İnsanların demokratik haklarını kullanmasına izin ver. Başakşehir’de ve Tuzla’da çekilmiş görüntüler. Vinçler ve özel kuvvet gelmiş CHP binasına tecavüz ediliyor. Bu ne? Türkiye’de bir darbeci var, bir darbe teşebbüsü var. Darbeci var Erdoğan, darbeci var Türkiye demokrasisine devlet gücüyle darbe. Papaz elbisesini çıkarmıştı, demokrasiyi tramvaya benzetmişti, oradan inmiş, insanların tepesine vinçle çöken Erdoğan, bizi yıldıramaz. Herkes bilsin CHP olarak demokrasiyi savunmaya devam edeceğiz, demokrasi için direneceğiz ve Erdoğan seni sandığa kadar kovalayacağız.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANI ALLAH’TAN KORK

İsraf… Ramazan başladı. Ramazan’ın başlamasından hemen önce Erdoğan ve Diyanet İşleri Başkanı’nın iki cümlesine dikkat çekmek istiyorum. Erdoğan ‘imtihan dünyasındayız’ diyor, 24 saat geçmeden Diyanet İşleri Başkanı’mız adeta fetva yayınlıyor. ‘Yaşadığımız sıkıntılar imtihan vesilesidir’ diyor. Erdoğan’ın tüm sıkıntılarını Allah’a havale etmektir. Bu ülkede ‘Allah’tan kork’ denecek son kişi Diyanet İşleri Başkanı’dır. Allah’tan kork, kuldan utan. Millet yoklukla, Erdoğan varlıkla. Türkiye’de soğuk olduğu için insanın camiye gitmediği günleri bilirim ben. Bodrum’da yazlık saray yapılıyor. Diyanet İşleri Başkanı’na söylüyorum, sen o görevi o makamı bir an önce bırak, Allah’tan korkup bırakman lazım. Ramazan ayı arınma, israftan kaçınmadır, ahireti hatırlamaktır. Tanesi 17 milyondan 3 mercedes alan, ‘imtihan’ diyor. Erdoğan’a ‘bu mercedesi kendi paranla aldıysan israf, devletin parasıyla aldıysan haram’ demelidir.

VİP AŞILAR

VİP aşıların ne anlama geldiği sorusu üzerine Engin Altay, “Biontech aşısının korunması çok zor, ekipman olmadığı için randevuya gelmeyenlerin aşıları ziyan oluyor. Bazı vatandaşlar bunu duymuş, ‘ben akşama kadar oturacağım, bozulmadan bana yap kardeşim’ diyor. Bu vatandaş kenarda tutulurken, telefon trafikleriyle birilerine aşı yapıldığını duyuyoruz. Ak Parti için de olmaz, CHP için de olmaz. Bu sağlık” diye açıkladı.