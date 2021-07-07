Ali Erbaş'tan '4-6 yaş Kuran kursu' açıklaması: "İnsanımızın karakter yapısında bir imamımızın katkısı olsun istiyoruz"

07 Temmuz 2021 Çarşamba, 21:44

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ulubey Müftülüğü temel atma töreninde yaptığı konuşup, 4-6 yaş Kuran kurslarının kendileri için öneminden bahsetti.

4-6 yaş sınıfı çocuklar için açtıkları Kuran kurslarının, "ülkenin manevi kalkınmasında devrim niteliği taşıyan çok önemli bir projeleri" olduğunu belirten Erbaş, müftülerin bu konuda adeta yarış halinde olduğunu dile getirerek şöyle dedi:

"Çünkü ben onlara soruyorum. İlk karşılaştığımda bir müftümüzle diyorum ki, 'İlinde kaç 4-6 yaş Kur'an kursu sınıfı açtın, ilçende kaç 4-6 yaş Kur'an kursu sınıfı açtın?' Neden 4-6 yaşa önem veriyoruz? Çünkü insanoğlunun karakter oluşumu 7 yaşından önce yüzde 70'ler nispetinde oluşuyor. Biz de istiyoruz ki bir imamızın, Kur'an kursu öğreticimizin, vaizimizin, müftümüzün, müezzinimizin katkısı olsun insanımızın karakter yapısının oluşumunda. Bunun için gayret ediyoruz."

"CAMİLER, CEMEVLERİ HEPSİ BİZİM"

Erbaş, daha sonra Gürgentepe ilçesinde bulunan Ezeltere Kültür Merkezi ve Cemevi'ne yaptığı ziyarette bulundu. birlik ve beraberliklerinin daim olmasını diledi.

Buraların, "kültürlerinin, medeniyetlerinin en önemli müesseseleri olduğunu" belirten Erbaş, "Bütün dergahlar, camiler, cemevleri hepsi bizim. Yeter ki bu kültürümüzü medeniyetimizi devam ettirelim. İnancımızın gereklerini yerine getirelim." ifadesini kullandı.

Kuran'da "Hepiniz Allah'ın ipine sımsıkı sarılınız. Tefrikaya düşmeyiniz. Ayrılıp bölünmeyiniz." denildiğini belirten Erbaş, şunları kaydetti:



"Biz de bunu elimizden geldiği kadar gençlerimize, çocuklarımıza, neslimize intikal ettirmeye çalışıyoruz. Buralar vasıtadır. Cami de vasıtadır, cemevleri de vasıtadır. Önemli olan Allah'ın rızasını kazanmaktır. Her doğan ölecektir. Faniyiz ancak baki olan Allah'tır. Allah'a giden farklı yollar vardır. Bunlar netice itibariyle farklı yollara gitse de bir yerde buluşuyor. Önemli olan buluşma noktasıdır. O da Allah'ın rızasıdır. Cenab-ı Allah hepimize sırat-ı müstakimde yürümeyi nasip eylesin inşallah."



