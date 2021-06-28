Diyanet istedi, şehirlerarası otobüslere ‘namaz’ ayarı geliyor
Diyanet'in ilgili bakanlarına gönderdiği yazıda, şehirlerarası otobüsler seferlerin ‘namaz’ saatlerine göre düzenlenmesi talep edildi.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ulaştırma, Kültür Turizm, Ticaret ve İçişleri bakanlıklarına gönderilmek üzere bir yazı hazırladı.
Yazıda, şehirlerarası otobüslerin seyahat sırasındaki molalarını, namaz saatlerine göre ayarlamasını istedi. Ali Erbaş, “Namazların vaktinde edasını sağlamak üzere, makul bir süre ayrılmalı” dedi.
“Şehirlerarası Otobüs Seyahatlerinde Mola Düzenlemesi” başlıklı ve Erbaş imzalı yazı şöyle:
"Vatandaşlarımız tarafından şehirlerarası otobüs seyahatlerinde molaların, namaz vakitlerinin dikkate alınarak belirlenmesi ve namazların vaktinde edasını sağlamak için makul bir süre ayrılması konusunda Başkanlığımıza yoğun talepler gelmektedir.
Anayasamızın 24'üncü maddesi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 9'uncu maddesi, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin 18'inci maddesine göre herkesin düşünce, vicdan ve din özgürlüğüne: dinini veya inancını, tek başına veya topluca ve kamuya açık veya özel olarak öğretme, uygulama, ibadet etme hürriyetine sahip olduğu malumlarıdır. Bu itibarla; vatandaşlarımız tarafından gelen söz konusu talepler doğrultusunda şehirlerarası otobüs seyahatlerinde molalarının, namaz vakitlerinin dikkate alınarak belirlenmesi ve namazların vaktinde edasını sağlamak üzere makul bir süre ayrılması ile ilgili Bakanlığınızca yapılabilecek düzenlemelerin değerlendirilmesi hususunda bilgilerini ve gereğini saygılarımla arz ederim."
(Kaynak: Sözcü Gazetesi)
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